Green Day performen „Good Riddance (Time Of Your Life)“ live mit Fan (Video)

Für die Performance ihres 1997er Tracks holte sich das Trio in Paris einen Fan auf die Bühne.

„ÜBERRASCHUNG! Wir haben beschlossen, in ein Flugzeug zu hüpfen und eine Show in Paris zu spielen“, schrieben Green Day vergangene Woche auf ihrem Instagram-Account und kündigten damit ihre „Hella Tiny Tour“ an. Scheinbar spontan überraschte die Rockband ihre Fangemeinde mit drei Gigs in drei europäischen Städten. Dabei hatten sie in der französischen Hauptstadt einen besonders persönlichen Start hingelegt – das Trio holte sich für die Performance von „Good Riddance (Time Of Your Life)“ nämlich einen Fan auf die Bühne.

Nachdem die Gruppe, bestehend aus Billie Joe Armstrong, Tré Cool und Mike Dirnt, am 04. November im Pariser Bataclan Theater einige ihrer Hits performte – darunter „American Idiot“, „Holiday“ und „Boulevard of Broken Dreams“, sowie ihren neuen Track „Look Ma, No Brains“ – folgte eine etwas andere Bühnenshow. Für ihren 1997er Song „Good Riddance (Time Of Your Life)“ bekamen sie Unterstützung eines Fans, der das Werk auf der Akustikgitarre begleitete. Dabei sang Armstrong mit seinem Bewunderer in ein gemeinsames Mikrofon. Es folgte ein Gitarrensolo.

„Good Riddance (Time Of Your Life)“ live mit Fan:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Auftritt in Paris war nicht das erste Mal, dass Billie Joe Armstrong eine gemeinsame Performance mit Fans initiierte. Bereits im Mai 2023 überraschte der Sänger die Cover-Band Borderline Toxic in einer Londoner Bar, während sie seinen Klassiker „Basket Case“ spielten. „Wenn du in einen Pub gehst und die Coverband beginnt, deinen Song zu spielen“, schrieb der Musiker unter einem Instagram-Post.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nachdem Green Day weitere Mini-Konzerte in Mailand (07. November) und London (10. November) geben werden, kündigten sie bereits auch eine Stadien-Tournee für 2024 an. Anlässlich ihres neuen Albums SAVIORS, das am 19. Januar 2024 erscheinen wird, reist das Pop-Punk-Trio durch die USA, Großbritannien und Europa. Dabei kommt die Band auch für vier Termine nach Deutschland – darunter zwei Festival-Auftritte und zwei Solo-Konzerte in Berlin und Hamburg.

Alle Deutschland-Termine im Überblick: