Hayley Williams ist bereit für ein neues Paramore-Album

Hayley Williams brachte Anfang Februar ihr zweites Solo-Album FLOWERS FOR VASES / DESANSOS heraus. Nun verriet die Singer-Songwriterin, dass sie keine weiteren Pläne für eine Solo-Platte habe. Stattdessen will sich die 32-Jährige wieder auf ihre Band Paramore konzentrieren.

Am Montag (15. Februar) bestätigte sie im Rahmen eines Twitter-Q&As, dass sie noch ungenutzte Songs in der Hinterhand habe, diese jedoch nicht für zukünftige Soloarbeiten nutzen wolle. Außerdem ergänzte sie: „Ich bin bereit für das nächste Paramore-Album, los geht’s.“

there are more songs, yeah. but I’m not planning on another solo album. and I’m not sure if they’d be great for Paramore. I’m ready for the next Paramore album. let’s go. https://t.co/J6nBAO5PIe

