Samy Deluxe hat am 20. Dezember überraschend sein neues Album HOCHKULTUR veröffentlicht. Bereits einen Tag vorher hatte der Rapper die neue Platte bei seinem „SaMTV Birthday Bash“ in der Hamburger Barclaycard Arena angekündigt und seinen Fans damit ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk beschert.

HOCHKULTUR von Samy Deluxe im Stream hören:

Neben der unerwarteten Albumankündigung wurden die Besucher der Show außerdem mit 20 weiteren namhaften Rappern überrascht, die an dem Abend gemeinsam mit Samy Deluxe auf der Bühne standen. So nahmen unter anderem Bengio, Chefket, Damion Davis, Estikay, Fantasma, Horst Wegener, John Known, Laurin Buser, Morlock Dilemma, Nico Suave, Roger Reckless, Kwam E, Sylabill Spill, Afrob, Eko Fresh, Megaloh, David P, Olli Banjo, Aisha Vibes und Joka an der bisher größten Show des gebürtigen Hamburgers teil.

Die gesamte „SaMTV Birthday Bash“-Show im Stream sehen:

Als kleines Dankeschön erhielten die Konzertbesucher außerdem bereits eine Vinyl-Version des neuen Albums.

Artwork zu HOCHKULTUR:

HOCHKULTUR-Tracklist:

Intro Requiem Abendlicht (Ein)Wanderer ft. Max Raabe Privilegiert Autopilot Championsound Gewinne Suppengabel Digame Ziffernblatt (Skit) Back2Basics Muttersprache Maskenball Fame (Das Music-Kill) Hochmut

Samy Deluxe hat im Laufe seiner rund 20-jährigen Karriere sowohl solo als auch gemeinsam mit Afrob und Dynamite Deluxe insgesamt 13 Alben, zahlreiche Mixtapes und unzählige Features veröffentlicht. Nebenbei setzt sich der Rapper immer wieder für gemeinnützige Zwecke ein. 2017 war er außerdem in dem Oscar-nominierten Dokumentarfilm „I Am Not Your Negro“ als Off-Kommentar-Sprecher der deutschen Ausgabe zu hören.