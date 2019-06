Hurricane Festival 2019: Die Fotos vom Sonntag – mit Foo Fighters, The Cure, Interpol und Co.

You Me At Six beim Hurricane Festival 2019

Hurricane! Vom 21. bis 23. Juni fand das diesjährige Festivalwochenende in Scheeßel statt. Über 80 musikalische Acts waren dieses Jahr für das Hurricane Festival bestätigt, darunter Rockgrößen wie die Foo Fighters, The Cure, Die Toten Hosen, Mumford & Sons und Tame Impala.

Für die, die weder dabei sein konnten noch das Geschehen im Livestream verfolgen konnten: Keine Sorge, wir waren für Euch da und versorgen Euch mit massig Fotos vom Festival.

Seht oben unsere Bildauswahl vom Hurricane-Sonntag, mit Fotos von Alma, Mavi Phoenix, Skinny Lister, Großstadtgeflüster, You Me At Six, Bear’s Den, Royal Republic, Sookee, The Streets, Wolfmother, Interpol, Lauv Coast, Ten Tonnes, Christine And The Queens, The Cure und Foo Fighters.

Und hier die Bilder und Eindrücke von Freitag und Samstag: