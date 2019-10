Pharrell Williams live in New York

Das wird Dich auch interessieren





Im März 2013 veröffentlichte Pharrell Williams an der Seite von Sänger Robin Thicke und Rapper T. I. den Song „Blurred Lines“. Der Track erreichte in mehreren Ländern, darunter auch in Deutschland und den USA, Platz eins der Charts. Er lief im Radio rauf und runter. Ein Megahit.

Doch es hagelte auch Kritik. „Blurred Lines“ stand vor allem wegen seines Songtextes in der Kritik, besonders die Textzeile „I know you want it“ sorgte für Aufregung. Der Vorwurf: die Verharmlosung von sexueller Gewalt und das Degradieren von Frauen zu Objekten.

Heute distanziert sich Pharrell Williams von „Blurred Lines“. In einem Interview mit der „GQ“ sagte Pharrell Williams, er seie jetzt einsichtiger als noch vor einigen Jahren. Damals hat er die Sexismuskritik nicht nachvollziehen können, doch jetzt schäme er sich für den Song.