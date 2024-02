Paul Ripke gibt es jetzt auch als Playmobil-Figur

Das „Rennfahrer Paul“-Set kommt mit passendem Bike und Fahrradhelm daher.

Playmobil hat eine neue Figur auf den Markt gebracht. Und zwar gibt es jetzt den deutschen Fotografen und Influencer Paul Ripke als Mini-Spielzeug.

Die Figur bildet Ripke mit Kleidung seines eigenen Modelabels ab. Sie reiht sich in eine Serie prominenter Persönlichkeiten ein, die von Playmobil herausgebracht wurde. Weitere Stars aus dem Sortiment des Spielzeugherstellers: Martin Luther und Peter Maffay.

Das Set mit dem Titel „Rennfahrer Paul“ ist hier erhältlich. Es kommt mit einem passenden Fahrrad und einem Helm daher.

Seht die Paul-Ripke-Figur hier:

Wer ist eigentlich dieser Paul Ripke?

Geboren am 10. Februar 1981 in Heidelberg, hat er sich über die Jahre einen Namen in verschiedenen Bereichen gemacht. Angefangen als Fotograf, erhielt Ripke 2001 seinen ersten bezahlten Auftrag von „Backspin Hip Hop Magazin“. Der 43-Jährige wurde weiter durch seine Zusammenarbeit mit bekannten Größen wie den Toten Hosen, Marteria und Bushido, sowie durch die Begleitung der deutschen Fußballnationalmannschaft während des WM-Finales 2014, bekannt. Ein weiterer Meilenstein in der Karriere des Influencers war die Gründung seines eigenen Modelabels Pari. Außerdem hat er einen Podcasts: „Alle Wege führen nach Ruhm“ gab er zunächst mit Joko Winterscheidt heraus und seit Februar 2022 alleine.