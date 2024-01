Die 24-Jährige postete überraschend aus dem Krankenhaus.

Cori Broadus, die 24-jährige Tochter von Snoop Dogg, hat bekannt gegeben, dass sie im Alter von 24 Jahren einen „schweren Schlaganfall“ erlitten hat. Die tragischen Neuigkeiten teilte sie am 18. Januar in ihrer Instagram-Story.

„Was habe ich getan, um das alles zu verdienen?“

„Ich hatte heute Morgen einen schweren Schlaganfall“, schrieb sie neben einem Foto von sich in einem Krankenhausbett. „Ich brach in Tränen aus, als sie es mir sagten.“ In einem darauffolgenden Beitrag fuhr sie fort: „Als wäre ich nicht erst 24. Was habe ich in meiner Vergangenheit getan, um das alles zu verdienen?“

Ihr Vater Snoop Dogg, der mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus Jr. heißt, äußerte sich bisher nicht zu dem Gesundheitszustand seiner Tochter.