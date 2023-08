Jessica Chastain über Ekel-Kuss während eines Theaterstückes

Die Schauspielerin musste sich auf der Bühne fast übergeben – schluckte das Erbrochene aber vor einer Kussszene runter.

Die Schauspielerin Jessica Chastain („Zero Dark Thirty“) hat offen über ihr größtes Malheur in ihrer Karriere berichtet. Während sie für eine Theateraufführung auf der Bühne stand, hätte sie sich beinahe vor dem Publikum übergeben. Allerdings konnte sie ihren Mageninhalt noch im letzten Moment runterschlucken. Noch peinlicher wurde es für Chastain jedoch, als sie kurz darauf ihren Co-Darsteller küssen musste.

Jessica Chastain: „Ich musste mich übergeben. Es ist irgendwie passiert“

Zu Gast im Podcast SmartLess mit Will Arnett („Bojack Horseman“) und Sean Hayes („Will & Grace“), wurde die Oscar-Gewinnerin auf ihr unangenehmstes Erlebnis während einer Bühnenaufführung angesprochen. Chastain spielte bis zum Sommer am Broadway in dem Stück „A Doll’s House“ die Hauptrolle. Nach einer kurzen Denkpause fiel der Schauspielerin auch gleich eine Anekdote mit Ekelfaktor ein.

„Ich kann es euch ja jetzt erzählen, da wir mit dem Stück fertig sind”, begann Chastain ihre Beichte. „Ich musste mich [auf der Bühne] übergeben. Ich musste mich übergeben, und dann habe ich es runtergeschluckt. Niemand hat es bemerkt. Ich war am Schluchzen, lehnte mich nach vorne, und dann ist es irgendwie passiert.“

Aber damit nicht genug. „The show must go on“ heißt es ja in der Branche, und so spielte Chastain weiter, auch wenn eine Kussszene mit ihrem Co-Darsteller als Nächstes kam. „ [Danach] musste ich jemanden küssen! […] Es war ein Albtraum, und ich konnte es nichtmal erklären.“ Obwohl in der Regieanweisung von einem „sinnlichen Kuss“ die Rede war, brachte Jessica Chastain den peinlichen Moment so schnell wie möglich mit geschlossenen Lippen hinter sich.

Aktuell ist Jessica Chastain, ganz ohne Brechattacken, in „Georg & Tammy“ auf Paramount+ zu sehen. In der Miniserie spielt sie die Country-Sängerin Tammy Wynette, die eine turbulente Affäre mit ihrem Kollegen George Jones, gespielt von Michael Shannon („Boardwalk Empire“), eingeht.