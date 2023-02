Jessie Reyez im Video-Interview: „Heilung verläuft nicht linear“

Jessie Reyez ist einer dieser Popstars, bei denen man sich fragt, warum sie nicht schon längst die Arenen dieser Welt füllt: Die Grammy-nominierte und vierfach mit dem Juno-Preis ausgezeichnete Sängerin hat bereits mit Künstler*innen wie Eminem, Sam Smith und 070 Shake zusammengearbeitet, ist für Hits wie „One Kiss“ von Dua Lipa und Calvin Harris verantwortlich und hat Billie Eilish im vergangenen Jahr auf ihrer Welttournee begleitet. Im September 2022 erschien ihr zweites Studioalbum YESSIE, auf dem sie nicht nur eine toxische Ex-Beziehung verarbeitet, sondern auch zu ihrer eigenen Stärke zurückfindet. Im ausführlichen Video-Interview sprachen wir mit Jessie Reyez über Heilungskräfte sowie über die Kunst der Ehrlichkeit und Selbstliebe.

Schaut Euch das ganze Video-Interview hier an:

Als das Coronavirus Anfang 2020 die Welt stilllegte, war Jessie Reyez gerade auf einem Höhepunkt in ihrer Karriere. Das erste Studioalbum war fertig, alle Musikvideos gedreht. Dann kam die Pandemie, und jede Live-Show, jeder Promo-Termin musste abgesagt werden. Die Entscheidung, ihr Debütalbum BEFORE LOVE CAME TO KILL US trotzdem rauszubringen, sei absolut richtig gewesen, erklärt Reyez im Interview. „Mir war klar, dass ich gewissermaßen ein Versuchskaninchen war“, sagt die 31-Jährige. „Aber ich hatte das Glück, vorbereitet zu sein, und das haben wir ausgenutzt.“

„Manchmal ist ‚Nein‘ ein ganzer Satz“

Trotz des kommerziellen Erfolgs von BEFORE LOVE TO KILL US – das Album debütierte auf Platz 13 der US Billboard Charts und wurde für mehrere Juno Awards nominiert –, war Reyez‘ psychische Verfassung zu dieser Zeit auf einem Tiefpunkt. Sie erzählt: „Zu Beginn der Pandemie befand ich mich mental an einem sehr dunklen Ort. Ich fing an, mehr zu lesen, und fand ein Buch mit dem Titel „Jetzt! Die Kraft der Gegenwart“ von Eckhart Tolle. Dieses Buch hat viel für mich verändert. Es machte mir die Präsenz und das Setzen von Grenzen stärker bewusst. Manchmal ist ‚Nein‘ ein ganzer Satz, und das ist gut so. Das habe ich gelernt. Aber es hat mich viele Fehlschläge gekostet, um zu verstehen, wie ich meine Prioritäten setzen kann.“

„Ich arbeite daran, zu heilen“

Auf YESSIE ginge es genau darum, erklärt sie: Heilung, Grenzen ziehen, zu sich selbst zurückfinden. Heute sei sie so ausgeglichen wie noch nie. „Ich habe für Wachstum gesorgt, ich habe auf Wachstum hingearbeitet“, erzählt die kolumbianisch-kanadische Musikerin im Gespräch. „Ich trinke nicht mehr so viel wie früher, ich treibe viel mehr Sport, ich meditiere, ich gehe zum Yoga, ich mache Affirmationen, ich bete … Ich arbeite daran, gesund zu werden, zu heilen. Ich weiß, dass Heilung nicht linear verläuft, und ich erwarte nicht, völlig geheilt zu werden, weil das nicht die Natur des Lebens ist, aber ich arbeite daran.“

