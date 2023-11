Jimmy Page: Seltener Live-Auftritt bei Zeremonie der Rock and Roll Hall of Fame

Jimmy Page kehrte bei der diesjährigen Einführungszeremonie der Rock and Roll Hall of Fame auf die Bühne zurück – und ehrte mit einer (seltenen) Liveperformance einen seiner musikalischen Helden.

Am 3. November 2023 fand im Barclays Center in Brooklyn, New York die Induction Ceremony der Rock & Roll Hall of Fame statt. Dabei kam es zu einem spektakulären Auftritt: Led-Zeppelin-Gitarrenlegende Jimmy Page ehrte den 2005 verstorbenen Gitarristen Link Wray mit einer Live-Performance.

Page spielte an diesem Abend das Stück „Rumble“ von Link Wray & The Wray Men. Das Instrumentalstück mit der markanten Vibrato-Gitarre erschien 1958 und gilt als wegweisend. Neben dem Vibrato-Sound machte Wray auch schon früh Gebrauch vom Distortion-Effekt. Bereits 2018 wurde der Song in die damals neue Singles-Kategorie der Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. 2023 wurde Wray posthum mit dem „Musical Influence Award“ geehrt – und eben einer Performance von Jimmy Page.

Page über „Rumble“: Der Inbegriff von Coolness

Warum das Stück so wichtig für Page war, erklärte er zuvor in einem Videoeinspieler. „Damals gab es viele Gitarren-Instrumentalstücke, aber als 14-jähriges Kind, das kaum Gitarre spielen konnte, hatte es eine große Wirkung auf mich. Die Kraft und die Stärke und die Macht darin. Und wissen Sie noch etwas, es war furchtlos. Es war einfach phänomenal. Der Inbegriff von Coolness.“

Einen kurzen Videoausschnitt des Stücks gibt es hier zu sehen:

Alle Neuzugänge beziehungsweise Inductees des Abends findet ihr hier:

Performer Category

Kate Bush

Sheryl Crow

Missy Elliott

George Michael

Willie Nelson

Rage Against the Machine

The Spinners

Musical Influence Award

DJ Kool Herc

Link Wray

Musical Excellence Award

Chaka Khan

Al Kooper

Bernie Taupin

Ahmet Ertegun Award

Don Cornelius