„Joker: Folie à Deux“: Neue Bilder zeigen Lady Gaga als Harley Quinn

Lady Gaga als Harley Quinn bei den Dreharbeiten zu "Joker: Folie à Deux" in New York am 25. März 2023. - (Photo by KENA BETANCUR / AFP) (Photo by KENA BETANCUR/AFP via Getty Images)

Am Samstag (25. März) sind Bilder von den Dreharbeiten zu der Joker-Fortsetzung „Folie à Deux“ aufgetaucht, auf denen Lady Gaga während der Aufnahmen für den Film zu sehen ist. Nachdem die 36-Jährige bereits im Februar einen ersten Einblick in ihre Rolle als Partnerin des von Joaquin Phoenix gespielten Arthur Fleck via Twitter gab, ist sie nun erstmals als Harley Quinn am Film-Set gesichtet worden.

Ihr karoförmiges Augen-Make-up erinnert dabei an die Schminke, die Phoenix in dem 2019 erschienenen Vorgänger-Film trug. Er ist auf den geleakten Fotos der Dreharbeiten im New Yorker Stadtteil Manhattan nicht zu sehen, im März wurden aber auf Social Media Bilder und kurze Video-Clips publik, die ihn in seiner erneuten Verkörperung des Anti-Helden zeigen.

„Joker: Folie à Deux“: Was bisher bekannt ist

Das Sequel erscheint am 4. Oktober 2024. Anders als beim Vorläufer soll es sich dabei um ein Musical handeln. Über die Storyline wurde bisher nur spekuliert, Berichten zufolge könnte es zum Teil im Arkham Asylum, der fiktiven Nervenheilanstalt in Gotham City, wo mit der Einweisung des Protagonisten der erste Teil endet, spielen, aus der Arthur Fleck im Verlaufe des Films ausbricht.

An der Seite des Paares werden unter anderem Brendan Gleeson und wie auch schon 2019 Zazie Beetz zu sehen sein. Das Drehbuch kommt erneut von Scott Silver und Todd Phillips, der wieder Regie führt. Auch bei der Filmmusik setzt man auf Altbewährtes und engagierte Hildur Guðnadóttir, die für die musikalische Untermalung des ersten Teils – wie Phoenix – mit einem Oscar prämiert wurde. Die Dreharbeiten begannen im Dezember des vergangenen Jahres.