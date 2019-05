K.Flay kommt auf Deutschlandtour

Foto: Getty Images for Live Nation, Scott Legato. All rights reserved.

Kristine Meredith Flaherty aka K.Flay kommt Ende 2019 für sechs Konzerte nach Deutschland – Musikexpress präsentiert.

Konzertbesucher können sich auf Songs aus dem angekündigten dritten Album der Musikerin und Produzentin aus Illinois freuen. K.Flays Songs vereinen nicht nur auf kreative Weise Elemente aus Rock, Hip Hop und Pop, sondern finden auch regelmäßig ihren Weg in Hit-Serien wie „Bojack Horseman“ und „Riverdale“. Flaherty selbst nennt Künstler wie Missy Elliot und Lauryn Hill als ihre größten musikalischen Einflüsse.

K.Flay auf Deutschlandtour 2019 – hier sind die Termine:

29.10.2019 Köln, Kulturkirche

31.10.2019 Berlin, Astra

04.11.2019 Hamburg, Markthalle

05.11.2019 Leipzig Werk 2 (Halle D)

10.11.2019 München, Strom

11.11.2019 Frankfurt, Zoom

Tickets gibt es bei eventim.

SOLUTIONS soll am 12. Juli 2019 bei Interscope/Universal erscheinen und im Gegensatz zu vergangenen Alben die positiven Aspekte ihres Lebens beleuchten. „So viele meiner vergangenen Songs handelten von Problemen. Jetzt aber befinde ich mich an einem Punkt, an dem ich nach etwas Licht suche. Balance ist wichtig. Das Leben muss nicht chaotisch sein, um Bedeutung zu haben“, so die Sängerin in einem Interview mit MXDWN.

Die Tracklist von „SOLUTIONS“:

I Like Myself (Most Of The Time) Bad Vibes This Baby Don’t Cry Sister Nervous Good News Ice Cream Not In California Only The Dark DNA

K.Flay begann ihre musikalische Karriere 2003 mit der Low-Budget-Rap-Parodie „Blingity Blang Blang“, die aus einer Wette heraus entstand. Sowohl ihr Album EVERY WHERE IS SOMEWHERE als auch der daraus stammende Song „Blood in the Cut“ wurden 2018 in den Kategorien „Best Engineered Album, Non-Classical“ und „Best Rock Song“ für jeweils einen Grammy nominiert.