K-Pop-Gruppe Twice kündigen neues Mini-Album an

Twice kündigen ihr Mini-Album TASTE OF LOVE für den 11. Juni an.

Erst voriges Jahr veröffentlichte die K-Pop-Band Twice ihr viertes Studioalbum EYES WIDE OPEN. Mit TASTE OF LOVE folgt nun ihre nächste EP.

Auf ihrem Instagram-Account kündigte die Gruppe sowohl die Tracklist als auch einen Auftritt in der „Ellen DeGeneres Show“ an. Am 9. Juni werden Twice in der US-Show zu Gast sein, um vorab einen Einblick in TASTE OF LOVE zu geben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TWICE (@twicetagram)

Twice, die beim südkoreanischen Entertainment-Label JYP Entertainment unter Vertrag sind, lieferten mit dem Trailer zur EP zudem einen visuellen Vorboten:

Die Tracklist zu TASTE OF LOVE:

Alcohol-Free

First Time

Scandal

Conversation

Baby Blue Love

SOS

Cry For Me (English Version)

Empfehlung der Redaktion Überblick 5 K-Pop-Sängerinnen, die ihr eigenes Ding machen 5 K-Pop-Sängerinnen, die ihr eigenes Ding machen

Twice ist eine neunköpfige K-Pop-Girlgroup, bestehend aus den Mitgliedern Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung und Tzuyu, die 2015 gegründet wurde. Obwohl die Gruppe erst sechs Jahre besteht, sind bislang vier Studioalben und zehn EPs erschienen. Ihre Alben verkauften sich bislang millionenfach.