Kanye West entschuldigt sich auf hebräisch bei jüdischer Community

Nach zahlreichen antisemitischen Äußerungen postet der Rapper nun eine Entschuldigung auf Instagram.

Kurz vor Release seines Albums VULTURES veröffentlicht Kanye West eine Erklärung auf Instagram. In dem Statement entschuldigt er sich für seine antisemitischen Aussagen in der Vergangenheit. Seine Worte richtet er an die jüdische Community – und verfasste den Text auf hebräisch.

Der 46-Jährige schrieb: „Ich entschuldige mich aufrichtig bei der jüdischen Gemeinde für jeden unbeabsichtigten Ausbruch, der durch meine Worte oder Taten verursacht wurde. Es war nicht meine Absicht , zu beleidigen oder zu erniedrigen, und ich bedaure zutiefst den Schmerz, den ich verursacht habe. Ich bin bestrebt, bei mir selbst anzufangen und aus dieser Erfahrung zu lernen, um in der Zukunft für mehr Sensibilität und Verständnis zu sorgen“, schreibt West. „Eure Vergebung ist mir wichtig und ich setze mich dafür ein, Wiedergutmachung zu leisten und die Gleichheit zu fördern.“

Hier zu Kanye Wests Post:

Heftige Gegenreaktionen

2022 erlebte der US-Rapper große Kritik, nachdem er eine Reihe antisemitischer Äußerungen von sich ließ. Im Oktober 2022 trug er auf der Pariser Fashion Week ein „White Lives Matter“-T-Shirt und twitterte nach Gegenreaktionen, dass er „Death Con 3“ gegen jüdische Menschen betreiben werde – womit er wohl eine Art Gewaltaktion meint. Darauf folgten zahlreiche Interviews und Spitzen voller Hassreden, bis hin zu Hitler-Verherrlichungen.



Aber West fällt nicht nur durch seine antisemitischen Aussagen auf. Anfang des Monats erschien er auf seiner Pre-Listening-Party für das bevorstehende Album VULTURES mit einer schwarzen Ku-Klux-Klan-Kapuze.