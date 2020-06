Kraftwerks deutschsprachige Original-Alben werden erstmals im Stream verfügbar sein

Das wird Dich auch interessieren





Kraftwerk veröffentlichen ihre deutschsprachigen Original-Alben erstmals auch als Stream. Ab 3. Juli werden TRANS EUROPA EXPRESS, DIE MENSCH-MASCHINE, COMPUTERWELT, TECHNO POP und THE MIX endlich virtuell verfügbar sein. Begleitet wird das Release von einem Dolby Atmos/HD Surround-Mix ihrer Dokumentation „3-D Der Katalog“. Dieser wird via Amazon HD und TIDAL im Stream zur Verfügung stehen.

Am 21. April 2020 starb Kraftwerk-Mitgründer Florian Schneider im Alter von 73 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung. An der Seite von Ralf Hütter wirkte Schneider an den wichtigen Kraftwerk-Alben AUTOBAHN von 1974, RADIO-AKTIVITÄT von 1975, TRANS EUROPA EXPRESS (1977), DIE MENSCH-MASCHINE aus dem Jahr 1978 sowie TOUR DE FRANCE im Jahr 2003 mit. Der Künstler erhielt 2014 einen Grammy für sein Lebenswerk – sechs Jahre nachdem er die Band verlassen hatte.

Es kamen und gingen insgesamt 14 Mitglieder bei Kraftwerk – von ihnen formierten Klaus Dinger und Michael Rother die Krautrock-Legende Neu!. Die zuletzt aktuelle Besetzung bestand aus den vier Mitgliedern Fritz Hilpert, Henning Schmitz, Falk Grieffenhagen und Gründungsmitglied Ralf Hütter.