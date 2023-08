Ein TikToker teilte Fotos der Sängerin, die in einem Strickbuch 2013 erschienen sein sollen.

Auf TikTok sind Fotos von Lana Del Rey veröffentlicht worden, die die Sängerin in verschiedenen Strickpullovern zeigen, die wiederum in einem Buch über Strickwaren veröffentlicht wurden sein sollen.

Dabei vermutet man, dass die Fotos in der 2013er-Ausgabe des Strickbuchs „24 Ponchos: Cozy Chill Chasers You’ll Love To Knit“ veröffentlicht wurden. Ob es sich dabei tatsächlich um die Sängerin handelt, ebenso, ob die Bilder überhaupt echt sind, ist bislang ungeklärt. Eine Ähnlichkeit ist jedenfalls klar vorhanden. Hier geht’s zum Slider.

Besonders überraschend wäre es nicht, denn Lana Del Rey wurde kürzlich in einem Waffelhaus in Alabama während einer Kellnerschicht gesichtet. Dabei soll die Sängerin bereits seit Monaten in einer Filiale der US-Restaurantkette in Birmingham Kaffee servieren und Kunden bedienen. Warum sie das tat, ob das eine als Selbstlosigkeit getarnte PR-Masche war, ist nicht geklärt.

Auch musikalisch ist Lana Del Rey derzeit aktiv. Erst im Juni veröffentlichte die Sängerin zusammen mit Rob Grant den Track „Lost At Sea“ und trat Ende Juni als Headliner beim BST Hyde Park in London auf.