Liam Gallagher kündigt Deutschland-Tour für Februar 2020 an

Liam Gallagher hat eine Deutschland-Tour für den Februar 2020 angekündigt. Der ehemalige Oasis-Sänger veröffentlicht am 20. September 2019 sein zweites Soloalbum WHY ME? WHY NOT und wird die neuen Songs bei vier Konzerten in der Bundesrepublik live präsentieren. Die Termine findet Ihr hier im Überblick:

Mi. 05.02.2020 Hamburg Sporthalle

Mo. 10.02.2020 Köln Palladium

Di. 11.02.2020 Berlin Tempodrom

Do. 13.02.2020 München Tonhalle

Der allgemeine Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 12. Juli, um 10 Uhr. Bereits am Tag zuvor, Donnerstag, der 11. Juli, beginnt der exklusive „Live Nation Pre-Sale“.

Pünktlich zur Tour-Bekanntgabe hat Liam Gallagher auch eine neue Single veröffentlicht. „The River“, so ihr Titel, wird ebenfalls auch auf seinem kommenden Album WHY ME? WHY NOT zu finden sein. Auch ein Video zum Song gibt es bereits. Schaut es Euch hier an:

Die Wartezeit bis zum Tour-Beginn können sich Fans Liam Gallaghers darüber hinaus mit „Liam Gallagher: As It Was“ überbrücken: Die Dokumentation über das Leben des Ex-Oasis-Sängers läuft seit dem 7. Juni in britischen Kinos, ein deutscher Starttermin fehlt jedoch noch. Schaut Euch zumindest den Trailer hier an: