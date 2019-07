Liam Gallagher kündigt „MTV Unplugged“-Show in der „Hull City Hall“ an

Der britische Rock-Sänger und ehemaliges Oasis-Mitglied Liam Gallagher wird ein „MTV Unplugged“-Konzert spielen.

Das einmalige, einstündige Musik-Set des Sängers wird am 3. August 2019 in der „Hull City Hall“ aufgezeichnet. Am 27. September strahlt MTV das komplette Konzert aus.

Auf Twitter verriet Liam wie sehr er sich auf den bevorstehenden Gig freue und was ihm der Auftritt bedeute:

I’m honoured to be performing at the legendary showcase that is MTV Unplugged. I’d love it if you could join us as it’s sure to be a biblical evening. P.S. I Love Hull! LG x