Lily Gladstone über ihre Oscar-Nominierung: „Warum bin ich die Erste?“

Die „Killers of the Flower Moon“-Darstellerin ist die erste indigene Oscar-Nominierte.

Am 23. Januar hat die Schauspielerin Lily Gladstone mit ihrer Oscar-Nominierung Geschichte geschrieben. Sie wurde nämlich als erste amerikanische Ureinwohnerin für den Filmpreis in der Kategorie „Beste Schauspielerin“ aufgelistet. Gladstone tritt mit ihrer Rolle in „Killers of the Flower Moon“ für das Academy-Award-Rennen an. In dem Martin-Scorsese-Drama spielt sie Mollie Burkhart, eine Osage-Frau, die mit Ernest Burkhard (Leonardo DiCaprio) verheiratet ist.

„Warum bin ich die Erste?“

Zu ihrer Nominierung sagte die Mimin gegenüber „Deadline“, dass sie sich „so geehrt“ fühle, sich aber über die Tatsache wundern würde, dass bisher noch keine andere indigene Schauspieler:innen in den vergangenen Jahren für eine goldene Trophäe nominiert war. Ihre Frage deshalb: „Warum bin ich die Erste?“ Und weiter: „Warum musste es so lange dauern, bis ich die erste indigene Nordamerikanerin war? Die meisten Filme, die in diesen Kategorien auftauchen, werden auf indigenem Land in Nordamerika gedreht, und es hat so lange gedauert.“ Lily Gladstone zeigte sich aber auch optimistisch: „Ich weiß auch einfach, dass ich nicht die Letzte sein werde.“

Erfahren hat die 37-Jährige von ihrer Oscar-Nennung, als sie im Osage-Reservat in Oklahoma unterwegs war. „Es fühlte sich einfach so an, als ob ich Mollie so nah wie möglich sein wollte“, so Gladstone.

„Es gibt einfach eine Menge Geschichten“

Die 2024er Oscar-Nominierte möchte sich angesichts ihrer neu gewonnenen Plattform im Folgenden mit weiteren, bisher unerzählten Geschichten der Ureinwohner:innen befassen. „Zu verschiedenen Zeitpunkten in der Geschichte gab es viele einheimische Frauen, die in ihren jeweiligen Bereichen bahnbrechend waren, aber nicht gefeiert wurden oder einfach nur im Grunde unbekannt waren“, sagte sie im „Deadline“-Gespräch. „Es gibt auf jeden Fall einige Biografien, die veröffentlicht werden müssen, denn junge indigene Frauen müssen wissen, dass es indigene Frauen waren, die ihren jeweiligen Bereich geprägt haben: Musik, Wissenschaft, Gesetz. Es gibt einfach eine Menge Geschichten.“

Mehr zu „Killers of the Flower Moon“

In dem auf wahren Begebenheiten basierenden „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro geht es um die Morde an Mitgliedern des Osage-Indianerstammes in Oklahoma – ausgelöst, nachdem Öl auf ihrem Land gefunden wurde.