Linkin Park: Mike Shinoda erteilt Chester-Bennington-Hologramm Absage

Mike Shinoda erteilte in einem Interview einer möglichen Hologramm-Show mit einem Abbild des verstorbenen Linkin-Park-Sängers Chester Bennington eine Absage. Seit dessen Suizid 2017 hat die Band auf unbestimmte Zeit eine Pause eingelegt.

In dem Interview mit „94.5 The Buzz“, das am 10. März bei YouTube veröffentlicht wurde, sagte der Gitarrist und Rapper, er könne sich, egal ob als Fan oder Bandmitglied, keine Hologramm-Show vorstellen.

„Das ist unheimlich. Selbst wenn wir nicht über uns reden würden, wenn wir nicht über Chester reden würden, was … das ist ein sehr sensibles Thema, und wir hätten unsere Meinung dazu, wie wir das darstellen würden. Für mich ist das ein klares Nein; ich stehe nicht darauf. Aber selbst als Zuschauer, als Fan einer anderen Band… ich habe zum Beispiel gehört, dass ABBA eine Hologramm-Show machen, und sie leben noch“, erklärte er.

Dennoch wolle er niemandem vorschreiben, wie andere Bands ihre Shows veranstalten oder zu welchen Konzerten Fans gehen sollen: „Das Problem mit dem Internet ist, dass jeder denkt, dass alles für jeden da ist, dass jeder eine Meinung haben kann. Und ich meine, dass jeder meint, sich einmischen zu müssen, so nach dem Motto: ‚Nun, hier ist meine Meinung. Das ist es, was ich zu sagen habe. Und wenn es nichts für mich ist, wenn es mir nicht gefällt, dann sollte es auch niemand anderem gefallen.‘ Das ist nicht die Art und Weise, wie die Welt funktioniert. Wenn dir eine Sache gefällt und mir nicht, dann gehst du hin und siehst dir die Sache an, du gehst dir die Sache holen.“

Zum 20. Geburtstag ihres zweiten Albums METEORA erscheint am 7. April eine Jubiläums-Edition mit bisher unveröffentlichten Live- und Demo-Versionen der Band. Als Vorbote erschien am 10. Februar erstmals die Single „Lost“, in deren Musikvideo die Musiker, darunter auch Bennington, animiert dargestellt werden. Pläne über eine Reaktivierung der Band oder sogar einen neuen Sänger wurden von der Band bisher strikt abgelehnt.