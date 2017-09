Lollapalooza Berlin 2017: Blumenmädchen, Kinder und Rockfans – Fotos vom Publikum

Das Lollapalooza Berlin 2017 ist Geschichte. Rund 85.000 Besucher feierten pro Tag auf der Rennbahn Hoppegarten zu Bands wie Marteria, Beatsteaks und Mumford & Sons (am Samstag) sowie AnnenMayKantereit, The xx und Foo Fighters (am Sonntag), einzig ein auf Fehler in der Organisation zurückzuführendes Verkehrschaos am Samstag trübten ein ansonsten schönes Festival, das im Guten wie im Schlechten nicht verheimlichen kann, Teil eines internationalen Franchise zu sein.

Nachdem wir Euch unsere Fotos der Bands bereits gezeigt haben, seht Ihr nun die mindestens genauso wichtigen Protagonisten eines jeden Festivals: die zahlenden Besucher. Und die waren, typisch Lollapalooza, oft sehr bunt, oft sehr gut gelaunt – sie hatten ja fast allen Grund dazu – und, am wichtigsten, offensichtlich fast alle zuerst wegen der Musik da. Na, entdeckt Ihr Euch in unserer Galerie wieder?

Das Lollapalooza Berlin findet 2018 im Olympiapark statt.