Lollapalooza Berlin 2019: Ticket-Vorverkauf startet

„Is God a DJ?“: Wir haben mit Robert Hood einen Techno-Gottesdienst gefeiert

Kein LSD im Weihwasser: DJ und „Minister of God’s Word“ Robert Hood lud am vergangenen Wochenende zum „Techno-Prayer“ in der Kreuzberger St.-Thomas-Kirche – und bewies, dass das Tor zur Seele auch in den Beinen liegen kann.