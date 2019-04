Foto: Christian Hedel. All rights reserved.

Marteria und Casper beim #Wirsindmehr-Konzert in Chemnitz 2018

Das Lollapalooza Berlin 2019 hat am Dienstag weitere Acts im Line-up bestätigt. Marteria & Casper (die 2018 ihr gemeinsames Album 1982 veröffentlichten), Rita Ora und Kungs werden im September im Berliner Olympiapark neben Kings Of Leon, Kraftklub und Billie Eilish auftreten, ferner wurden Matoma, Lari Luke, Skiy, Euxmar, The Faim, Big Joanie angekündigt. Es sollen keine weiteren Acts dazukommen, das Line-up ist damit vollständig.

Insgesamt 60 Acts wurden zuvor fürs kommende Lollapalooza und Kidzapalooza bestätigt, darunter so spannende Namen wie Dendemann, Underworld, Courtney Barnett, Roosevelt, Serpentwithfeet und Ilgen-Nur. Olli Schulz wird zweimal auftreten – einmal für die Erwachsenen und ein anderes Mal für die Kinder. Auch Scooter sollen 2019 ihren Gig kriegen. Ihr bereits für 2018 geplanter Lollapalooza-Auftritt musste kurzfristig abgesagt werden, weil H.P. Baxxter sich die Schulter gebrochen hatte.

Lollapalooza Berlin 2019 – alle bestätigten Acts im Überblick:

Kings of Leon

Marteria & Casper

Swedish House Mafia

TWENTY ØNE PILØTS

Kraftklub

Rita Ora

Martin Garrix

Khalid

Billie Eilish

Kungs

Hozier

6LACK

Underworld

Olli Schulz

Scooter

UFO361

Don Diablo

Dendemann

Bausa

Alan Walker

Parcels

Princess Nokia

Courtney Barnett

Sigrid

Dean Lewis

Rex Orange County

Tom Walker

Loud Luxury

Roosevelt

Claptone

Higher Brothers

Serpentwithfeet

Gramatik

Hugel

Gryffin

Querbeat

Pale Waves

ENO

Granada

ELI

Steiner & Madlaina

Allie x

The Coronas

ILIRA

Loopers

TV Noise

Bart B More

Alli Neumann

Amilli

Whenyoung

Pip Blom

Lxandra

Mia Morgan

Ilgen-Nur

Lilla Vargen

Laoise

RIMON

Koranteema

Harleighblu

Matoma

Lari Luke

Skiy

Euxmar

The Faim

Big Joanie

Kidzapalooza:

Kooperation

Olli Schulz

Siegfried & Joy

Baked Beans

Suli Puschban

Springteufel DJ Team & Band

Nach Stationen am Tempelhofer Flugfeld, im Treptower Park und an der Trabrennbahn Hoppegarten findet das Lollapalooza Berlin nach 2018 erneut – am 07. und 08. September 2019 – im Olympiastadion & Olympiapark Berlin statt.

Das 2-Tage-Ticket ist aktuell für 149,00 €, Tagestickets sind für 84,00 € auf der Website erhältlich. Wer das exklusive Erlebnis sucht, sichert sich Lolla Experience Tickets für 249,00 €, oder aber das VIP-Ticket für 289,00 €. Außerdem bieten wir in diesem Jahr Kombi-Tickets mit FlixBus bzw. FlixTrain an, welche die Hin- und Rückreise aus ganz Europa beinhalten und für 174,00 € inkl. 2-Tages-Ticket bzw. für 274,00 € inkl. Lolla Experience Ticket erhältlich sind. Alle Preise inklusive Vorverkaufsgebühren. Alle Tickets sind über die offizielle Website des Festivals erhältlich!