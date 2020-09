Foto: Getty Images for MTV, Kate Green. All rights reserved.

Loredana veröffentlichte in der Nacht auf Dienstag die erste Single ihres neuen Albums. Doch die Kritik ließ nicht lange auf sich warten.

Nach einer kurzen Zeit der Abwesenheit ist die Sängerin und Rapperin Loredana zurück. Nachdem sie ihr Instagram-Profil renoviert hat, präsentiert sie dort ihr neues Album und sich selbst in Medusa-Optik. Das kommt jedoch nur bei den wenigsten Follower*innen gut an. Noch immer sieht sich die 25-Jährige mit Vorwürfen zum Betrugsfall konfrontiert, in den sie verwickelt war.

Die Ruhe vor dem Sturm

Zwei Wochen vor der Ankündigung hatte die Rapperin ihr Instagram-Profil deaktiviert. Dahinter steckte wohl die Taktik, dass ein verschwundenes Profil noch mehr Aufmerksamkeit erregen kann als jedes Promo-Posting. Die Rechnung ging auf, wenn auch nicht unbedingt zum Positiven. Anstatt ihre Abwesenheit zu bedauern, schienen viele überzeugt, dass der Rückzug durchaus angebracht sei: „Vielleicht geht sie mal in sich und denkt über den ganzen Mist nach, den sie mit Petra abgezogen hat“, lautet zum Beispiel eine Meinung. Schon bald kursierten zahlreiche Vermutungen über den Grund des Rückzuges. Nun wissen aber alle Bescheid: Es ist ihr neues Album „Medusa“.

Loredana ist zurück – doch der Thron wird ihr verweigert

Am Montag war Loredana zurück auf Instagram, um zu zeigen: Hallo, ich bin wieder da und hier ist meine neue Platte. Doch zunächst erlebte ihr Account ein Reset: Nahezu alle alten Beiträge sind jetzt gelöscht, bis auf einen: Der Post mit ihren Tourdaten für 2021 durfte bleiben. Dafür schickt die Musikerin per Instagram-Story ein Lebenszeichen: „Ich wollte was sagen, aber durfte nichts erzählen“, schreibt Loredana dort.

Zwei Stunden später kündigte sie über das Instagram-Profil der Spotify-HipHop-Playlist Modus Mio ihr zweites Album an. „King Lori ist back und verteidigt ihren Thron“, heißt es in dem Post, der das Cover ihres neuen Werkes enthüllt. Diese Ankündigung rief jedoch mehr Kritik als Freude bei den Follower*innen hervor. „Was für ein Thron? Sie sollte lieber das Geld an Petra zurückzahlen“, heißt es unter anderem.