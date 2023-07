Madonna über ihren Gesundheitszustand: „Glück, noch am Leben zu sein“

„Liebe von Familie und Freunden ist die beste Medizin“, sagt die Pop-Ikone in einem Instagram-Post.

Rund einen Monat, nachdem Pop-Superstar Madonna nach einer schweren bakteriellen Infektion aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, meldete sich die Sängerin nun erneut via Instagram zurück.

Auf ihrem Account teilte sie am Sonntag (30. Juli) einen Beitrag, bestehend aus drei Bildern, der Madonna zuerst mit ihrem Sohn, dann alleine mit einem eingerahmten Polaroid des Künstlers Andy Warhol zeigt. Auf dem letzten Foto ist sie mit ihrer Tochter Lourdes zu sehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Die Liebe von Familie und Freunden ist die beste Medizin. Ich bin jetzt einen Monat aus dem Krankenhaus raus und kann nachdenken. Als Mutter kann man sich wirklich in den Bedürfnissen seiner Kinder und dem scheinbar endlosen Geben verfangen……….. Aber als es hart auf hart kam, haben sich meine Kinder wirklich für mich eingesetzt“, schrieb Madonna auf Instagram und zeigte Fotos mit zwei ihrer Kinder, Sohn David Banda und Tochter Lourdes Leon. „Ich sah eine Seite an ihnen, die ich nie zuvor gesehen hatte. Es machte viel aus.“

Madonna dankt Freunden für Unterstützung

Sie bedankte sich auch für die Unterstützung durch ihre Freunde. „Wenn ihr in das Bild, das ich in der Hand halte, hineinzoomt, werdet ihr ein Polaroid von Andy Warhol sehen, auf dem Keith Haring eine Jacke trägt, auf die das Gesicht von Michael Jackson gemalt ist“, schrieb sie. „Ein perfektes Dreieck der Brillanz. Ein Künstler, der so viele Leben berührt hat, auch mein eigenes.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich schluchzte, als ich dieses Geschenk öffnete, weil mir klar wurde, wie viel Glück ich habe, am Leben zu sein“, schrieb sie weiter. „Und wie glücklich ich mich schätzen kann, diese Menschen und so viele andere, die ebenfalls von uns gegangen sind, gekannt zu haben. Danke @guyoseary für dieses Geschenk! Und danke an alle meine Engel, die mich beschützt haben und mich bleiben lassen, um meine Arbeit zu beenden!“

Madonnas „Celebration“-Tour

Ende vergangenen Monats gab Madonnas Manager Guy Oseary bekannt, dass die Sängerin auf der Intensivstation lag, aber dass eine „vollständige Genesung erwartet wird.“ Aufgrund ihres Gesundheitszustandes war Madonna gezwungen, „alle Verpflichtungen zu pausieren“, einschließlich des Starts ihrer Celebration-Tour. Diese sollte ursprünglich am 15. Juli in Vancouver beginnen. „Wir werden weitere Details mit euch teilen, sobald wir sie haben, einschließlich eines neuen Startdatums für die Tour und für verschobene Shows“, schrieb er.

Live Nation bestätigte zuvor gegenüber Rolling Stone, dass die nordamerikanischen Termine verschoben werden und ermutigte die Fans, „ihre Tickets zu behalten, da sie für die neuen Termine gültig sein werden, sobald sie bekannt gegeben werden.“

Anfang dieses Monats gab Madonna bekannt, dass sie plant, die Tournee im Oktober in Europa zu beginnen. Ihr erster Halt wird voraussichtlich in der O2 Arena in London sein. Dort wird sie vom 14. bis 15. Oktober und vom 17. bis 18. Oktober vier Konzerte geben.