Martin Gore veröffentlicht EP THE THIRD CHIMPANZEE

Foto: Redferns, Matt Kent. All rights reserved.

Bereits vor wenigen Tagen deutete Martin Gores Label Mute Records an, dass eine neue Veröffentlichung des Depeche-Mode-Masterminds ansteht. Wie nun bekannt wurde, handelt es sich dabei um eine Solo-EP namens THE THIRD CHIMPANZEE – das berichtet u.a. die Fanseite „Depechemode.de“.

Tracklist und Hörprobe

Demnach soll die EP im Januar erscheinen und fünf Tracks beinhalten: „Howler“, „Mandrill“, „Capuchin“, „Vervet“ und „Howler’s End“. Eine erste Hörprobe – das Stück „Mandrill“ – gibt es auf iTunes Japan zu hören. Auch das Artwork gibt es bereits hier zu sehen.

Geht es nach dem Mute-Posting, dürfte heute eine offizielle Bestätigung (am Dienstag, dem 17. November) folgen.

Hoffnung auf neues Depeche-Mode-Album

Fans von Depeche Mode hoffen außerdem auf ein neues Album der Electro-Pioniere. Dieses müsste nach dem gewohnten Veröffentlichungsrhythmus der Band eigentlich im Frühjahr 2021 erscheinen – bestätigt ist allerdings bis dato noch nichts.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++