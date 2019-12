Mavi Phoenix kündigt Debütalbum mit neuer Single „Boys Toys“ an

Das wird Dich auch interessieren





Gute Nachrichten aus dem Süden: Das Debütalbum des österreichischen Rappers Mavi Phoenix wird den Titel BOYS TOYS tragen und soll am 3. April 2020 erscheinen. Passend dazu startet wenig später eine ausgedehnte Tour. Zudem veröffentlichte Mavi Phoenix am 13. Dezember eine gleichnamige Single und das dazugehörige Musikvideo. In dem Clip spielt Phoenix mit verschiedenen Männlichkeits-Bildern. Seit Herbst 2019 verwendet Mavi Phoenix für sich das männliche Fürwort er und lebt „auch offiziell als Mann“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Ich habe das Gefühl, dass der Song selbst so anders ist als alles, was ich je gemacht habe“, sagt Mavi Phoenix über seine neue Single.

Erst im Oktober hatte Mavi Phoenix seine Deutschlandtour, die im Vorfeld für November 2019 angekündigt worden war, auf April 2020 verschoben. Als Grund für diese Entscheidung nannte der Rapper in einem offiziellen Statement die Arbeit an dem Debütalbum, auf die er sich in den folgenden Monaten intensiver konzentrieren wollte.

MAVI PHOENIX – LIVE 2020

15.04. Bremen, Lagerhaus

16.04. Hamburg, Uebel & Gefährlich

17.04. Berlin, BiNuu

18.04. Frankfurt, Zoom

19.04. Leipzig, Naumanns

22.04. Hannover, Mephisto

23.04. Köln, Gebäude 9

24.04. Bielefeld, Movie

25.04. Stuttgart, Im Wizemann Studio

Tickets gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Zuletzt veröffentlichte der österreichische Rapper 2018 seine dritte EP „Young Prophet II“. Die Single „Bullet in My Heart“ erschien im Juli 2019.

Nachdem Phoenix 2014 seine ersten sechs Songs auf seiner Website als Gratis-Download angeboten hatte, erfuhr die Karriere des damals 19-Jährigen durch den Radiosender FM4 enormen Aufschwung. Noch vor seinem Schulabschluss verpflichtete die Band Bilderbuch ihn als Support für die eigene Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Seitdem konnte der Österreicher auch im Alleingang auf zahlreichen Festivals und Konzerten seine Live-Tauglichkeit unter Beweis stellen.