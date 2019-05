Melt Festival 2019: Wir verlosen VIP-Tickets

Popkolumne, Folge 16

Ronja von Rönne, Rammstein, Bettwanzen, Bahnhofs-Emo und Zombies: Die Popwoche im Überblick

In seiner Popkolumne präsentiert Linus Volkmann High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Platten, welche Serien lohnen sich (nicht) – und was war sonst noch so los? Hier Folge 16 in KW 19. Sie rammt dem notorischen Zombie-Kult einen Stift ins Gehirn, überlebt eine Ungezieferplage, lästert über Beisenherz und Ronja von Rönne und verscharrt dann noch Rammstein in unheiliger Erde. The bitch is back.