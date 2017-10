MGMT: Hört und seht hier ihre neue Single „Little Dark Age“ (Video und Stream)

Was lange währt… Nach Monaten, ach, Jahren der vagen Ankündigung haben MGMT – wiederum fünf Monate nach der offiziellen Ankündigung – endlich offiziell einen neuen Song vorgestellt. „Little Dark Age“ ist der Titelsong ihres kommenden Albums, das nunmehr Anfang 2018 erscheinen soll. Ihr könnt den Track bei Spotify und Co. im Stream hören…

… oder Euch gleich das Video dazu geben:

Der Clip wurde von Nathaniel Axel und David MacNutt gedreht. Er zeigt laut ihrer Aussage „sinister and surreal vignettes of MGMT members Andrew VanWyngarden and Ben Goldwasser dressed in flamboyant gothic attire, stalked by the figure of Death”.

Ihr viertes Album LITTLE DARK AGE wurde von MGMT, Patrick Wimberly (Chairlift, Kelela, Blood Orange) und Dave Fridmann (Flaming Lips, Spoon, Tame Impala) produziert. Sein Vorgänger MGMT erschien 2013.