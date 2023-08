Miley Cyrus hatte beim Schreiben von „Used To Be Young“ Adele im Kopf

Adele zeigt sich begeistert von Cyrus' neuer Single – sie sei regelrecht „besessen“ vom Song.

Miley Cyrus hat am 25. August ihre neue Single „Used To Be Young“ samt Musikvideo veröffentlicht. Via Instagram-Post kündigte die Sängerin den Song an: „In diesem Lied geht es darum, zu ehren, wer wir waren, zu lieben, wer wir sind und zu feiern, wer wir werden. Ich bin stolz, wenn ich über meine Vergangenheit nachdenke und freue mich, wenn ich an die Zukunft denke. Ich bin meinen treuen Fans dankbar, die meine Träume täglich Wirklichkeit werden lassen. Ich bin aufrichtig dankbar für die Stabilität eurer unerschütterlichen Unterstützung. Dieser Song ist für euch“, widmet Cyrus das Werk ihren Fans.

Nicht nur ihre Anhänger:innen, sondern auch die britische Sängerin Adele ist „besessen“ von dem Song. Das teilte sie ihren Zuschauer:innen bei einer ihrer Live-Shows „Weekends With Adele“ in Las Vegas mit. Als der Clip online geteilt wurde, reagiert Cyrus auf die Aussage ihrer Kollegin auf X (ehemals Twitter): „Ich habe beim Schreiben dieses Liedes oft an dich gedacht und immer gehofft, dass es dir gefallen würde. Es bedeutet mir die Welt. Ich liebe dich. Mission erfüllt.“

Am 24. August veröffentlichte Miley Cyrus außerdem die Video-Reihe „Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions)“. Die Sängerin reflektiert darin ihre Karriere und teilt Gedanken zu emotionalen Momenten der Vergangenheit, wie ihre öffentliche Diskussion vor zehn Jahren mit der kürzlich verstorbenen Sinéad O’Connor.

Die Diskussion entfachte im Jahr 2013, nachdem Miley Cyrus die irische Sängerin als Inspiration für ihr „Wrecking Ball“-Musikvideo nannte. Auf Sinéad O’Connors offenen Brief, indem sie den Kinderstar davor warnte, keine „Prostituierte“ der Industrie zu werden, reagierte Cyrus nur mit Bildern von der „Nothing-Compares-2-U“-Sängerin, während diese unter mentalen Problemen litt. „Ich hatte keine Ahnung, in welch fragilem geistigen Zustand sie sich befand, und ich war auch erst 20 Jahre alt, sodass ich mich mit psychischen Krankheiten nur bedingt anfreunden konnte. Alles, was ich sah, war, dass eine andere Frau mir gesagt hatte, dass diese Idee nicht meine Idee war“, rechtfertigt sich die amerikanische Sängerin in der aktuellen Videoreihe.

Miley Cyrus achtes Studioalbum ENDLESS SUMMER VACATION erschien im März dieses Jahres. Ihre Single „Flowers“ hielt sich fünf Wochen auf Platz 1 der amerikanischen Charts.

Seht hier das Musikvideo zu „Used To Be Young“: