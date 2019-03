Mit Karen O & Danger Mouse, The Cinematic Orchestra und Stephen Malkmus: Diese 6 Alben sind diese Woche erschienen

Foto: Getty Images for iHeartMedia, Kevin Winter. All rights reserved.

Karen O bei ihrem Auftritt bei iHeartRadio Women Who Rock im März 2019.

Plastik-Pop, Space-Soul-Sounds und hyper-misanthropischer Thrash-Metal – diese Woche halten die neuen Alben wieder alles bereit, was sich das Hörer-Herz wünscht.

Album der Woche: Karen O & Danger Mouse mit LUX PRIMA

Meta-retroide Space-Soul-Sounds von einem verspäteten Dream-Team des Nullerjahre-Pop.

Weitere Neuerscheinungen am 15. März 2019:

The Cinematic Orchestra – TO BELIEVE

Woran sollen wir glauben?, fragt das Nu-Jazz-Breitwand-Projekt. Ach, ihr Süßies! An die Liebe natürlich. Und daran, dass die Pop-Geschichte noch lange nicht zu Ende geschrieben ist.

Stephen Malkmus – GROOVE DENIED

Absolut gelungener Electronica-Ausflug, leider nicht so konsequent, wie erhofft.

Matmos – PLASTIC ANNIVERSARY

Wahrer Plastik-Pop aus den Händen der Konzept-Elektroniker.

Bernadette La Hengst – WIR SIND DIE VIELEN

Come Together mit Funkrock und Oud. So darf ein politisches Pop-Album 2019 klingen

Oozing Wound – HIGH ANXIETY