Mit Oi Black, Jugo Ürdens & Hyäne Fischer: Die 166 (!) „besten“ Wortspiel-Bandnamen

PRÄMISSE

Originelle oder zumindest lustige Bandnamen sind quasi genauso alt wie der Pop-Zirkus selbst. Man schaue bloß auf The Beatles, eine Mischung aus Beat und Beetle, also Käfer. Was haben wir uns kurz nach dem Krieg gefreut, endlich mal wieder herzhaft lachen zu können.

Von Die Ärzte ist überliefert, sie würden ein Interview sofort abbrechen, wenn nach Herkunft oder Bedeutung ihres Bandnamens gefragt wird. Denn jener ist halt einfach nicht mehr als ein Witz.

In der postmodernen Prüfstelle der Popkultur, also bei den Simpsons, wird dabei zum Reiz-Thema „humorvolle Bandnamen“ Entscheidendes gesagt, und zwar in der fünften Staffel aus dem Jahre 1993. Homer, Barney, Rektor Skinner und Apu gründen ein Barbershop-Quartett. Was fehlt, ist bald nur noch der Name. Man einigt sich auf… Die Überspitzen (im Original: The Be Sharps).

„Wir brauchen einen Namen, der witzig klingt und der immer weniger komisch wird, je öfter man ihn hört.“

So ist es. Oft nerven lustige Bandnamen nach einer Zeit – wie ein Witz, den man zu oft erzählt hat. Bloß in dem Moment, in dem man einen Gag zum ersten Mal hört, ist alles noch schön. Daher hier nun diese üppige Liste ulkiger Bandnamen, die bestimmt den ein oder anderen Act beinhaltet, den Ihr bis jetzt noch nicht mitgeschnitten habt.

Die 166 „besten“ Wortspiel-Bandnamen

Diese Zusammenstellung hier ist, das fällt ziemlich auf, derart amtlich, dass die Frage naheliegt: Und das soll wirklich von Linus Volkmann stammen? Antwort: Jein!

Ich habe hier die viel gerühmte, zuletzt allerdings eher bezweifelte Schwarmintelligenz auf Social Media angezapft. Und bedanke mich mit Blumen, Handkuss und einer angedeuteten Verbeugung bei allen, die das hier mitgestaltet haben. Ohne Euch wäre das alles nicht möglich gewesen.

P.S.: Es geht konkret um Bandnamen, die jene von anderen Acts oder Eigennamen parodieren. Bei einigen hier wird man erstmal überlegen müssen, worauf sie sich eigentlich beziehen und, ich will Euch nicht anlügen, eine Handvoll sind (bis jetzt noch) reine Fiktion. Sie beschreiben allerdings ein so schönes Wordplay, dass ich sie nicht mehr streichen wollte. Viel Spaß!

SCHLAGER

166 Jugo Ürdens

165 Oi Black

164 Booty Carrell

163 Hygenie Fischer

162 Hyäne Fischer

– Gerade auch der Support von Stefanie Sargnagel brachte diesem Projekt große Aufmerksamkeit. Lediglich der Wunsch, Österreich beim ESC vertreten zu dürfen, erfüllte sich nicht.

161 Synthie & Gert

160 Roy Dreck

159 Karl Gott

158 Maffai

157 Keta Maffay

156 Rolf Bukowski

155 Roland Kaiser Wilhelm

154 Torsun de Angelo

153 Barthaar Illic

152 Der wahre Heino

– Norbert Hähnel ist (wie der Original-Heino) heute noch aktiv. In den 80er-Jahren entsponn sich um den Namensklau sogar ein Gerichtsverfahren, das vor allem von den Toten Hosen dankbar für mediale Guerilla-Aktionen aufgegriffen wurde.

SOLO-KÜNSTLERIN

151 Pissy Elliot

150 Miley Silence

149 Jennifer Lowpass

148 Taylor Kifft

147 Mariah Doesn’t Carey

146 Barbara Streusand

145 Joanna Gruesome

144 Lena Schleyer-Landshut

143 Crustina Aguilera

142 DJ Harvey

SOLO-KÜNSTLER

141 Jichael Mackson

140 Red Astaire

139 Vinyl Richie

138 Cock Dylan

137 Don Lennon

136 Fehler Kuti

135 Chet Faker

134 J.B.O. (James Blast Orchester)

133 Leinöl Ritchie

132 Brenk Sinatra

131 Wevie Stonder

130 Lil Tindemann

129 HC Baxxter

128 Grillmaster Flash

127 Ringo Deathstarr

126 The Mick Joggers

125 Lionel Glitchy

124 Sisters Of Morrissey

123 Perrecy

122 Giorgio Murderer

121 Joy Orbison

120 Johnny Volldepp

119 Stiff Richards

118 Still Collins

117 Ill Collins

MARKENNAMEN

116 Prada Meinhoff

115 Mercedes Jens

114 AD/AC Motörwelt

113 Deutsche & Albaner

FIGUREN DER ZEITGESCHICHTE

112 Wilhelm Tell Me

111 Wolfgang Amadeus Mossad

110 Immanuel Cunt

109 Sigmund Droid

108 Jack the Rapper

107 Theodor Shitstorm

– „Fun“-Fact: Mit diesem nischigen Pop-Duo hat Regisseur (u.a. „Tatort“) Dietrich Brüggemann auch schon im Musikexpress Spuren hinterlassen. Als Mit-Initiator der Kampagne #allesdichtmachen wurde er dieses Jahr einem noch größeren Publikum bekannt. Unter seiner Ägide forderten Schauspieler wie Jan-Josef Liefers, Nadja Uhl und Ulrich Tukur weitreichendere Lockdown-Maßnahmen. Ob man diese bemühten Homevideos für einen konstruktiven Debattenbeitrag oder eine unsolidarische Zumutung hielt? Also, ich für meinen Teil weiß, wie ich das bewerte…

106 Truman Peyote

105 Robot Koch

104 Oidorno

– Geil, in diese Gruppe bin ich hart verliebt. Und jetzt mal wieder die Möglichkeit was von ihnen nach vorne ins Bild zu schieben!

103 Charles des Goal

102 Stockheinz Karlhausen

101 Hanns Martin Slayer

100 Umberto Echo

99 Bier Wolfmann

-Bier Wolfmann ist auch Musiker bei den wunderbaren Supergaul. Heute macht er vornehmlich YouTube-Comedy mit seinem Imprint Luksan Wunder.

98 Joseph Boys

97 Alice Harzer

96 Gnarls Barkley

95 Harmonica Lewinsky

94 Hulk Hodn

93 Naomie Sample

92 Dandy Warhols

POLITIKER*INNEN

91 Angela Ferkel

90 Veedel Kaztro

– „Nie wieder Frisör, ja / lange Haare Trend!“

Starker Act aus Köln, dessen Namen ich erst viel später kapiert habe, als mir lieb ist.

89 Kanye Ost & Gregor Easy (Ost-Berlin Androgyn)

88 Helmut Cool

HALBZEIT-SHOW MIT JULE K.

Okay, kurz durchschnaufen und eine Comic-Empfehlung entgegennehmen:

Jule K. aus Hamburg ist eine der stabilsten Größen der hiesigen DIY-Zeichner-Szene. Ganz früher war sie Bassistin bei der Fem-Pop-Sensation Parole Trixi, das Veröffentlichen von Heftchen und Readern begleitet sie seit Jahrzehnten. Ihre Figürchen haben großen Augen, runde Köpfe und kenntliche Frisuren. Ihre Geschichten drehen sich stets um Selbstfindung und vor allem Selbstbehauptung – und verzichten nie auf den Faktor Love. Ihren jüngsten Output, „Don’t Work Bitch“, umweht dabei etwas von „Der Teufel trägt Prada“ und spielt im hochtoxischen Art-Director-Milieu. Zu beziehen unter www.julekru.de.

FIKTIONALE FIGUREN

87 Monaco Schranze

– Ein Alias von DJ Koze, das er vornehmlich für seine Veröffentlichungen auf Kompakt Records nutzt.

86 Flash Gilden

85 Donald Fuck

84 Ross From Friends

83 San Holo

82 Harm Solo

81 Shirley Holmes

SCHAUSPIELERINNEN

80 Jodie Faster

79 Marilyn Manson

78 Kathleen Turner Overdrive

77 Scheiße Minelli

76 Kate Mosh

75 Sharon Stoned

– In den 90er Jahren eine kleine OWL-Supergroup bestehend aus Christofer Uhe (u.a. Locust Fudge) und Mark Kowarsch (u.a. Speed Niggs) – hier im Duett mit Tocotronics Dirk von Lowtzow

74 Ingwer Rogers

73 The Wynona Ryders

72 The Sigourney Weavers

SCHAUSPIELER

71 Speed McQueen

70 Gregor McEwan

69 Dananananakroyd

68 James DIN-A4

67 Kill Valmer

66 Dub Spencer und Trance Hill

65 Bud Spencer Blues Explosion

64 Blood Spencer & Terrence Kill

63 Matt Demon

62 Schwartzeneggar

61 Tom Hengst

60 Com Truise

59 Leonardo im Cabrio

58 Leonardo Cabrio

BANDNAMEN NEU GEDACHT

57 GABBA

56 The Hu

55 Oizone

54 Pony M.

53 AC/Dshe

52 Run DMT

51 Möfahead

50 Dee Gees

– Unter diesem Namen interpretieren die Foo Fighters die Bee Gees. JAOK!

49 Bad Brians

48 The Punkles

47 Quietschbeus

46 The Ramonas

45 Boy Division

44 Grateful Cat

– Die aktuelle Band von u.a. Gwendolin Tägert (Mondo Fumatore)

43 Yussuf Today

42 Ayranmaiden

41 Lez Zeppelin

40 Spandau Filet

39 Keil Stouncil

– Ein Namensvariation, die uns der mächtige Carsten Meyer a.k.a. Erobique bescherte

38 Dread Zeppelin

37 Reo Speeddealer

36 Cannabis Corpse

35 Gayrilla Bisquits

34 The Rolling Scones

33 Duran Duran Duran

32 Postmodern Talking

31 Caught In The Crack

30 Dex Pistols

29 Black Fag

28 Four Blonde Nuns

– Okay, ist eigentlich Ilsa Gold, aber das jubel ich uns auch noch unter.

27 A Tribe Called Knarf

26 Still, Freunde & Sportler

25 Orchestre Miniature In The Park

– Eine bunte Marching Band rund um den Indie-Bürgermeister der Neunziger Jahre Klaus Cornfield.

DEEP PURPLE / PET SHOP BOYS

24 Pet Shop Bears

23 Sex Shop Boys

22 Bad Job Boys

21 Die Pörpel

20 Die Bärbel im Rock

19 Deep Turtle

18 Peep Durple

ALKOHOL

17 Beate Ouzo

16 Ten Beers After

15 Becks Bier Boys

14 Becks Pistols

13 Tears For Beers

12 Suff Daddy

11 Shitney Beers

– Ungeachtet ihres verhaltensauffälligen Quatschnamens eine tolle Künstlerin, die Understatement-Indie macht.

HITLER / ELVIS PRESLEY

10 El Vez

09 Anus Presley

08 Mahatma Hitler

07 Elvis Hitler

06 Adolf Noise

– Und zum zweiten Mal in dieser Liste: DJ Koze

MEINE TOP 5

Okay, und hier ganz subjektiv meine persönlichen Lieblinge einer aber auch bis hierhin herrlichen Auflistung. Diese Wertung ist nicht musikalisch gemeint. Wenngleich auch dahingehend bei diesen letzten fünf Namen einiges zu holen ist.

05 Voodoo Jürgens

04 Akne Kid Joe

03 Das dippende Lottchen

02 Nirvana Mouskouri

01 Hildegard von Binge Drinking

– Das ist ein Gag, bei dessen Erwähnung ich bis heute gute Laune bekomme. Das eingangs zititerte „Wir brauchen einen Namen, der witzig klingt und der immer weniger komisch wird, je öfter man ihn hört“ prallt für mich hier ab. Hildegard von Binge Drinking kommen übrigens aus Würzburg. Why not!

Was bisher geschah? Hier alle Popkolumnentexte im Überblick.

ME

Weitere Highlights