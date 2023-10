Mit Zunge: Die Rolling Stones bringen Fußball-Trikot mit FC Barcelona heraus

Mit Hilfe von Spotify gibts das berühmte Zungen-Logo bald auch in Stadien zu sehen.

Zusammen mit den Rolling Stones bringt der Fußball-Verein FC Barcelona ein neues Trikot auf den Markt, mit Unterstützung von Spotify.

Auf X (ehemals Twitter) hat die katalanische Mannschaft bekannt gegeben, dass bald ihr neues Trikot erhältlich sein wird. Dabei handelt es sich um das bekannte kastanienbraun- und marineblau-gestreifte Design mit einem Twist. Neben dem FC-Barcelona-Emblem wird auf der Brust das Zungen-Logo der Rolling Stones zu sehen sein. Diese Neuigkeiten gab es einen Tag vor dem Release vom neuen Album der Rolling Stones HACKNEY DIAMONDS (20. Oktober).

„DONE DEAL! FC Barcelona und Rolling Stones unterzeichnen Vertrag vor dem nächsten El Clásico“, schreibt der Verein in ihrem Beitrag, auch ein Dank an Spotify geht raus. Zusätzlich ist ein Video eingefügt, dass Mick Jagger, Ronnie Wood und Keith Richards mit dem neuen Trikot zeigt. Ab dem 28. Oktober wird das Produkt ihrer Zusammenarbeit dann hier erhältlich sein.

„X“-Beitrag des FC Barcelona:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Wir sind große Fußballfans und fühlen uns geehrt, dass Spotify unser „Tongue and Lips“-Logo auf das Trikot des FC Barcelona gebracht hat, um die Veröffentlichung des neuen Stones-Albums „Hackney Diamonds“ zu feiern“, erklären die Rock-Titanen gegenüber „Goal“. Dabei ist keiner der Stones als übergroßer FCB-Fan bekannt.

Am 5. November wird die Mannschaft des FC Barcelona das neue Trikot dann auch selbst zur Schau tragen, beim Spiel der Damenmannschaft gegen Sevilla im Johan-Cruyff-Stadion in Barcelona. Auch die Stones planen vor Ort zu sein. „Wir werden die Spieler auf dem Spielfeld ebenso anfeuern wie die Fans auf der ganzen Welt, die dieses kultige Spiel verfolgen werden“, heißt es von der Band.

Für das spanische Team ist es nicht die erste musikalische Zusammenarbeit für ein neues Trikot. 2022 trugen sie bei einem Spiel gegen Real Madrid Drakes Eulen-Logo auf dem Barça-Trikot, um seine 50 Milliarden Spotify-Streams zu feiern. Das postete der Rapper damals auf seiner Instagram-Seite:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neben der Trikot-Kooperation gab es von den Rolling Stones in den vergangenen Wochen noch weitere News im Zusammenhang mit HACKNEY DIAMONDS. Sie brachten vorab bereits ihre beiden Singles „Angry“ und „Sweet Sounds Of Heaven“ heraus. Für „Angry“ gab es direkt ein Musikvideo mit Unterstützung von Schauspielerin Sydney Sweeney und bei „Sweet Sounds of Heaven“ wurden sie musikalisch von Lady Gaga und Stevie Wonder unterstützt. Letzteres könnt ihr hier anhören: