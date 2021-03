Mobys neues Album REPRISE erscheint am 28. Mai über das Label „Deutsche Grammophon“. Darauf interpretiert der New Yorker viele Hits seiner Karriere neu. Unter anderem hat er einige seiner bekanntesten Klassiker für Orchester und akustische Instrumente arrangiert und gemeinsam mit dem Budapest Art Orchestra eingespielt.

Einen Vorgeschmack darauf gibt es schon jetzt: „Porcelain“ von 1999 mit Jim James (My Morning Jacket).

Verletzlichkeit und Emotionen

Weitere Moby-Klassiker auf dem Album sind etwa „Go“, „Extreme Ways“ (einst zu hören in „Bourne“), „Natural Blues“ und „Why Does My Heart Feel So Bad?“. Manche dieser Fassungen sollen jetzt sparsamer und langsamer sein, andere durch das Orchester imposanter.

Moby selbst sagt dazu: „Ich sehne mich nach der Einfachheit und Verletzlichkeit, die man mit akustischer oder klassischer Musik erreichen kann. Tut mir leid, wenn das selbstverständlich erscheint, aber für mich ist der Hauptzweck von Musik, Emotionen zu vermitteln. Einen Aspekt der menschlichen Verfassung mit demjenigen zu teilen, der zuhört.“

Namhafte Besetzung

Das REPRISE-Projekt begann, als Moby im Oktober 2018 zu seinem ersten Klassikauftritt eingeladen wurde, einem Livekonzert seiner Musik mit Gustavo Dudamel und der Los Angeles Philharmonie in der Walt Disney Concert Hall.

Anstatt sein früheres Material im Alleingang zu remixen, hat der DJ, Singer-Songwriter, Produzent und Umwelt-Aktivist mehr als ein Dutzend Feature-Artists aus dem gesamten musikalischen Spektrum angeheuert. Dazu gehörten etwa Mark Lanegan, Kris Kristofferson, Amythyst Kiah, Darlingside, Gregory Porter, Nataly Dawn, Skylar Grey, Vikingur Mindy Jones, Ólafsson, Apollo Jane, Alice Skye und Luna Li.

Auch soll am 28. Mai der Dokumentarfilm „Moby Doc“ erscheinen, ein Biopic, in dem Moby über seine Musik und sein turbulentes Leben nachdenkt. Vergangenes Jahr veröffentlichte der Musiker das Album ALL VISIBLE OBJECTS und eine weitere Sammlung mit dem Titel LIVE AMBIENT IMPROVISED RECORDINGS, VOL. 1.

Tracklist von Mobys REPRISE:

Everloving

Natural Blues (feat. Gregory Porter und Amythyst Kiah)

Go

Porcelain (feat. Jim James)

Extreme Ways

God Moving Over The Face of the Water (feat. Vikingur Ólafsson)

Why Does My Heart Feel So Bad (feat. Apollo Jane)

The Lonely Night (feat. Kris Kristofferson and Mark Lanegan)

We Are All Made of Stars

Lift Me Up

The Great Escape (feat. Nataly Dawn, Alice Skye, Luna Li)

The Last Day (feat. Skylar Grey and Darlingside)