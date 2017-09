Morrissey twittert wieder – und stellt neuen Song „Spent The Day In Bed“ vor

Morrissey sorgt in diesen Stunden zweifach für Schlagzeilen: Am Montag ging – nach einer kurzweiligen Testphase 2014 – sein offizieller Twitter-Account online, und der erste Tweet las sich wie Realsatire. „Spent the day in bed…“, twitterte Morrissey und benannte damit aber nicht etwa seinen bisherigen Tagesablauf, sondern den Titel der ersten Single seines kommenden Albums. Eben dieser Song feierte am Dienstag auf BBC 6 Music Premiere und kann seitdem im Stream gehört werden:

Morrisseys neues Soloalbum LOW IN HIGH SCHOOL ist sein insgesamt elftes und erscheint am 17. November 2017. Der Vorgänger WORLD PEACE IS NONE OF YOUR BUSINESS erschien 2014.

LOW IN HIGH SCHOOL wurde in den La Fabrique Studios in Frankreich and in Ennio Morricones Forum Studios in Rom aufgenommen. Produziert wurde es von Joe Chiccarelli (Frank Zappa, The Strokes, Beck, The White Stripes).

The Smiths veröffentlichen dieser Tage ebenfalls „neue“ Musik: Am 20. Oktober erscheint eine Neuauflage ihres Albums THE QUEEN IS DEAD, der Deluxe-Edition liegt ein bisher unveröffentlichter Mitschnitt eines Smiths-Konzert in Boston aus dem Jahr 1986 bei.