Nach der Todesnachricht: Willi Herrens Tochter postet rührende Fotocollage

Willi Herren ist am 20. April 2021 Berichten zufolge an einer Überdosis gestorben. Der deutsche Schauspieler und Entertainer machte sich erstmals als Oliver „Olli“ Klatt in der ikonischen TV-Serie „Lindenstraße“ einen Namen. In den vergangenen Jahren war Herren immer wieder in verschiedenen Reality-Formaten zu sehen und trat als Schlagersänger am Ballermann auf. Er wurde 45 Jahre alt.

Einen Tag, nachdem der „Lindenstraße“-Darsteller Willi Herren leblos in seiner Wohnung aufgefunden wurde, hat seine 19-jährige Tochter Alessia Herren eine Fotocollage auf Instagram gepostet, die ihr Vater ihr zum 17. Geburtstag erstellt hatte. Die Collage zeigt verschiedene Fotos der beiden, darunter eins, auf dem sie als Baby steht und er ihre Hände hält, sowie zwei, auf denen sie ihm einen Kuss auf die Wange gibt. Dazu hatte Willi Herren geschrieben: „Oh man, wie die Zeit vergeht, Mein über alles geliebtes Töchterchen, heute wirst du schon 17 Jahre. Jasmin und ich wünschen dir alles alles Gute. Ich liebe dich dein jecker Papa und Jasmin.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Willi Herren (@williherren)

Alessia Herren steht ebenso wie ihr bekannter Vater schon seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit – so stand sie noch bis vor Kurzem für „Kampf der Realitystars“ in Thailand vor der Kamera und war Teil der Sat1-Show „Die Festspiele der Realitystars“.

Empfehlung der Redaktion Überdosis: Willi Herren ist tot

Willi Herren ist im Alter von 45 Jahren gestorben. Das bestätigten sowohl sein Manager, als auch die Kölner Polizei der BILD-Zeitung. Als mutmaßliche Todesursache wird eine nicht näher bezeichnete Überdosis vermutet. Seit Jahren ist bekannt, dass die Reality-TV-Persönlichkeit gegen eine Kokain- und Alkoholsucht kämpfte. Mehrmals machte Herren einen Entzug, ließ sich 2008 sogar dabei von Kameras begleiten. Dienstagmittag ging ein Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr ein, woraufhin Polizei und Notarzt zur Adresse des ehemaligen Lindenstraße-Schauspielers im Kölner Stadtteil Mülheim fuhren.

Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde Willi Herren als Olli Klatt, dessen Rolle er von 1992 bis 2007 in der ARD-Serie „Lindenstraße“ spielte. In den vergangenen Jahren war er vor allen Dingen als Gast in diversen Trash-TV-Formaten zu sehen, trat aber auch als Schlagersänger auf Mallorca in Erscheinung. Aktuell war Herren in der Sat.1-Show „Promis unter Palmen“ zu sehen.