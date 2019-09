New Fall Festival 2019: Gewinnt 2×2 Tickets für Gurrs Konzert in Düsseldorf

Das wird Dich auch interessieren





Am 10. Oktober geht das Düsseldorfer New Fall Festival in die nächste Runde. Fünf Tage lang werden dort nationale und internationale Acts wie Nils Frahm, Mine und Roosevelt zusammenkommen, um die außergewöhnlichsten (und dieses Jahr sogar zentralisierten) Locations der Stadt mit ihrer Musik zu beschallen.

New Fall Festival 2019 – hier sind alle Termine:

Do. 10. Oktober 2019 Mine | Robert Schumann Saal

Fr. 11. Oktober 2019 Allah-Las + Support: Suzan Köcher | Rheinterrasse (Rheingoldsaal)

Fr. 11. Oktober 2019 William Fitzsimmons | Robert-Schumann-Saal

Fr. 11. Oktober 2019 L.A. Salami | PONG/NRW-Forum

Fr. 11. Oktober 2019 Antje Schomaker | me and all hotel Düsseldorf

Sa. 12. Oktober 2019 Alligatoah & Orchester | Tonhalle

Sa. 12. Oktober 2019 popNRW Showcase | Rheinterrasse (Rheingoldsaal)

Sa. 12. Oktober 2019 fem_pop Night | PONG/NRW-Forum

Sa. 12. Oktober 2019 Apparat | Robert-Schumann-Saal (ausverkauft)

So. 13. Oktober 2019 D!e Gäng | PONG/NRW-Forum

So. 13. Oktober 2019 Roosevelt + Support: Haelos | Rheinterrasse (Radschlägersaal)

So. 13. Oktober 2019 Sam Vance-Law | PONG/NRW-Forum

So. 13. Oktober 2019 Gurr | Rheinterrasse (Rheingoldsaal)

Mo. 14. Oktober 2019 Nils Frahm | Tonhalle (ausverkauft)

Mit dabei ist dieses Jahr außerdem das Garage-Rock-Duo Gurr, dessen aktuelles Album SHE SAYS im April 2019 erschien und nicht nur bei Musikexpress-Autorin Julia Lorenz sehr gut ankam. Das Debüt IN MY HEAD erschien 2016. Dafür wurden Gurr im Frühjahr 2018 mit dem „European Album Of The Year“-Award ausgezeichnet, den die IMPALA seit 2011 verleiht.

Andreya Casablanca, eine Hälfte des Duos, hatte zuletzt eine Vernissage mit dem Titel „Road Dog“ organisiert, während der die Musikerin in Form von Fotos und Gedichten nicht nur einen ungeschönten Einblick in das wenig luxuriöse Tourleben gewährte. Auch Bandkollegin Laura Lee Jenkins schaute für einen kleinen Auftritt bei der Ausstellung vorbei.

Falls auch Ihr gerne beim New Fall Festival dabei sein und Gurr live erleben wollt, haben wir eine gute Nachricht für Euch: Mit ein bisschen Glück könnt Ihr sogar ganz umsonst daran teilnehmen.

Verlosung

In Zusammenarbeit mit dem New Fall Festival verlosen wir folgende Preise:

2×2 Tickets für das Gurr-Konzert in Düsseldorf am 13. Oktober

Beantwortet einfach folgende Frage, um an der Verlosung teilzunehmen:

Wie heißt Gurrs aktuelles Album?

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 04.10.2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.