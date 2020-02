Um Pearl Jams neuen Song zu hören, müsst Ihr den Mond mit Eurem Smartphone finden

Pearl Jam, hier live im April 2017 bei ihrer Einführung in die Rock And Roll Hall Of Fame.

Pearl Jam haben mit „Superblood Wolfmoon“ einen weiteren neuen Song aus ihrem kommenden Album GIGATON veröffentlicht – aber das ist nur die halbe Wahrheit: Tatsächlich ist der neue Song bisher auf keinem der gängigen Video- oder Streamingportale zu hören. Außerdem wird er dort, wo Pearl Jam ihn versteckt haben, nicht in voller Länge ausgespielt.

Um in „Superblood Wolfmoon“ reinzuhören, muss man eine webbasierte App unter moon.pearljam.com öffnen. „Find the moon to hear new music“, heißt es darin zur Begrüßung. Nach Aktivierung der Erlaubnis, dass die App auf die Sensoren Eures Smartphones zugreifen darf, erscheint ein wackeliger Zielkreis, den man gen Mond richten soll. Aber keine Sorge: Ihr müsst nicht bis heute Nacht warten und mit dem Handy ins Dunkle stiefeln. Eine andere Lichtquelle, zum Beispiel eine Deckenlampe, tut’s auch: Wenn Ihr der App sagt, dass dies der Mond ist, glaubt sie das und stellt die Quelle sogar als solchen dar.

Wer trotzdem keinen Bock auf diese Umstände hat: Der komplette neue Song soll im Laufe der kommenden Woche auch auf konventionelleren Wegen veröffentlicht werden.

„Superblood Wolfmoon“ ist nach „Dance Of The Clairvoyants“ der zweite neue Song aus Pearl Jams neuem Album GIGATON, das am 27. März 2020 und damit rund sieben Jahre nach seinem Vorgänger LIGHTNING BOLT erscheinen soll.

Seht das Video zu „Dance Of The Clairvoyants“ hier im Stream:

Die Tracklist von Pearl Jams neuem Album GIGATON lautet:

01 “Who Ever Said”

02 “Superblood Wolfmoon”

03 “Dance Of The Clairvoyants”

04 “Quick Escape”

05 “Alright”

06 “Seven O’Clock”

07 “Never Destination”

08 “Take The Long Way”

09 “Buckle Up”

10 “Comes Then Goes”

11 “Retrograde”

12 “River Cross”

Pearl Jam auf Tour 2020

Im Zuge ihrer Albumankündigung haben Pearl Jam auch neue Tourdaten bekanntgegeben. 16 Konzerte werden sie in Nordamerika im März und April 2020 geben, bevor sie im Sommer nach Europa kommen. Diese Daten wiederum waren schon bekannt, darunter auch die zwei Konzerte in Deutschland.