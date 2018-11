Rammstein gehen 2019 auf Deutschland- und Europatournee – hier die Termine

Rammstein planen ganz offensichtlich eine Tour im kommenden Jahr. Offiziell angekündigt wurden bisher zwar weder dieser Plan noch konkrete Termine. Erste, von Band und Tourveranstalter mitbefeuerte Spekulationen sowie Leaks machen aber bereits die Runde.

So starten Rammstein in diesen Stunden eine Viralkampagne, in der sie nach und nach ihr Spielorte für 2019 verraten werden. Unter dem Hashtag #gebtfeinacht sollen Fans Hinweise in den sozialen Netzwerken posten, die sie in ihrer Stadt entdeckt haben. Und diese Hinweise sind teilweise sehr offensichtlich: An Berliner Hauswänden erstrahlen etwa Illustrationen des Berliner Olympiastadions, in Gelsenkirchen hängen bereits Plakate mit konkretem Datum:

Die demnach bisher als sicher geltenden Termine der Rammstein-Tour 2019 in Deutschland lauten:

27. + 28.05.2019 in Gelsenkirchen, Veltins-Arena

15.06.2019 in Hannover

16.06.2019 in Rostock

10.07.2019 in Brüssel

Infos und Details zu Tickets und dem Vorverkauf folgen.

Rammsteins sechstes und bis heute aktuelles Studioalbum LIEBE IST FÜR ALLE DA erschien 2009, also vor fast zehn Jahren. Ein neues Album ist konkret in Planung und bis zur Tour 2019 wahrscheinlich erschienen – aber ebenfalls noch nicht offiziell bestätigt. Momentan heißt es, eine Veröffentlichung sei im Frühjahr 2019 geplant.

Den Hype um Rammsteins neues Album hatte vor einigen Wochen die Ankündigung von zwei ganz besonderen Konzerten geschürt. An Silvester 2018 und dem 2. Januar 2019 werden Rammstein an einem Strand in Mexiko auftreten. Der Veranstalter des Konzerts hatte sich dazu verplappert und das Konzert bereits mit neuen Songs beworben – laut einem nur für kurze Zeit auf der Ticket-Seite zu lesenden Text solle das Rammstein-Album noch vor Ende des Jahres erscheinen.

„Das ist ein Gefühl – ich kann falsch liegen, aber momentan fühlt es sich an, als sei es der letzte Schuss, den wir haben und auch deshalb will ich 200 Prozent geben, damit es so gut wie möglich wird“, sagte Gitarrist Richard Kruspe vor rund einem Jahr in einem Interview mit Resurrection Fest. Auch aufgrund dieser Vorgeschichte kokettiert Kruspe offen damit, dass es sich beim Nachfolger des 2009 erschienenen LIEBE IST FÜR ALLE DA womöglich um das finale Album Rammsteins handeln könnte – auch wenn die Band im September 2017, kurz nach dem Interview, ein Statement veröffentlichte, in dem sie den Gerüchten einer baldigen Auflösung widersprach.

Um die Wartezeit bis zum neuen Album zu verkürzen, veröffentlichten Rammstein Anfang 2017 einen Konzertfilm, der für kurze Zeit sogar im Kino lief. Diverse Konzerte aus Paris wurden zu einem Konzert zusammengeschnitten, Regisseur Jonas Åkerlund ergänzte die Szenen noch mit einigen Effekten. Für 2019 hat Till Lindemann übrigens auch ein Solo-Album angedeutet.

Anfang Oktober eröffneten Rammstein zudem einen offiziellen PopUp-Store in Berlin.