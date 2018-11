Rammstein-Tour-Tickets 2019: Diese Shows sind ausverkauft – Zusatzkonzerte angekündigt

Der reguläre Vorverkauf für Rammsteins „Stadium Europe Tour 2019“ hat begonnen. Seit Donnerstag, 8. November, 10 Uhr, waren Tickets für alle 27 angekündigten Rammstein-Konzerte zu haben – zumindest theoretisch. Praktisch konnten zahlreiche Interessenten ihren Kauf nicht abschließen, weil sie wegen der Vielzahl gleichzeitiger Anfragen in der digitalen Warteschlange geparkt wurden. Weiteres Warten lohnt nur bedingt: Schon jetzt, wenige Stunden nach Vorverkaufsstart, sind viele der Rammstein-Konzerte ausverkauft.

Die geplanten Rammstein-Konzerte in Hannover, Berlin, Dresden und München sind bereits offiziell ausverkauft, auch für Gelsenkirchen, Rostock, Rotterdam, Milton Keynes, Frankfurt, Brüssel, Prag, Luxemburg und Wien sind zurzeit keine Tickets mehr verfügbar – wegen eventueller Rückläufer oder Wartenden, die in der Zwischenzeit aufgegeben haben, kann sich dies jedoch kurzfristig noch ändern.

Obwohl es im Vorfeld auf Nachfrage hieß, dass es definitiv keine weiteren Shows geben würde, wurde für München bereits ein Zusatzkonzert am 9. Juni 2019 angekündigt. Auch in Wien wurde eine weitere Show für das Ernst-Happel-Stadion am 23. August 2019 angekündigt.

Ob es weitere Zusatzkonzerte geben wird, ist bisher unklar.

Der exklusive Vorverkauf für Mitglieder des Rammstein-Fanclubs LIFAD („Liebe ist für alle da“) begann bereits am Montag, 5. November, 10 Uhr. Jedes Mitglied durfte bis zu 6 (personalisierte) Tickets kaufen. Wie viele Mitglieder der Fanclub zählt, ist unbekannt und wurde uns auf kurzfristige Nachfrage nicht verraten. Fakt aber ist, dass die Aufnahme neuer Mitglieder trotz vorheriger Ankündigung kurz nach Beginn des Pre-Sale gestoppt wurde – als ob Rammstein im Vorfeld nicht geahnt hätten, dass sich sehr viele Menschen für Konzertkarten ihrer Tour zum ersten neuen Album seit zehn Jahren interessieren würden. Der LIFAD-Presale endete am Mittwochabend.

Rammstein: Paris jetzt bei Amazon.de bestellen

Rammsteins neues Album soll noch vor Tourbeginn 2019 erscheinen

Nachdem sie einen Tag zuvor mit einer Viralkampagne – unter dem Hashtag #gebtfeinacht posteten Fans Hinweise und Tourposter, die sie europaweit on- oder offline entdeckten – für Schlagzeilen sorgten, kündigten Rammstein am 2. November 2018 offiziell ihre „Europe Stadium“-Tour 2019 an. Zwischen Mai und August spielen Till Lindemann und Co. neun Konzerte in sieben deutschen Städten. Auf ihrem Reiseplan stehen außerdem 17 weitere europäische Städte. Beim Tickethändler Eventim sah man sich dem Ansturm auf die Karten eigentlich gerüstet, Server brachen aber dennoch am Donnerstag zusammen. Der Rammstein-Vorverkauf sei bei Eventim der größte in diesem Jahr, so ein Sprecher des Unternehmens, man sei technisch entsprechend gerüstet und zum Beispiel durch den Ticketverkauf zu Ed Sheerans Tour nicht ganz unerfahren, was das Handling einer gleichzeitigen Vielzahl an Anfragen betreffe. Naja. Rammstein scheint wohl doch noch etwas größer zu sein als Ed.

Rammsteins aktuelles Album LIEBE IST FÜR ALLE DA erschien 2009. Im Frühjahr 2019 soll, pünktlich vor Tourbeginn, ein neues Album erscheinen.

Rammsteins „LIEBE IST FÜR ALLE DA“ auf Amazon kaufen

Rammstein: EUROPE STADIUM TOUR 2019 | Deutschland-Termine:

27. Mai 2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

28. Mai 2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

08. Juni 2019 München, Olympiastadion(ausverkauft)

09. Juni 2019 München Olympiastadion (Zusatzshow)

12. Juni 2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion (ausverkauft)

13. Juni 2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion (ausverkauft)

16. Juni 2019 Rostock, Ostseestadion

22. Juni 2019 Berlin, Olympiastadion (ausverkauft)

02. Juli 2019 Hannover, HDI Arena (ausverkauft)

13. Juli 2019 Frankfurt/Main, Commerzbank-Arena

Die weiteren Europatermine von Rammstein live 2019: