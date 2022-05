Zuletzt tauchten im Netz Konzert-Termine für eine Tournee von Rammstein 2023 auf. Hier sollte die Band angeblich Gigs zu ihren neuen Songs vom aktuellen Album ZEIT spielen. Doch diese Tour gibt es gar nicht! Das stellte am Donnerstag (05. Mai) der Tourpromoter der Berliner Gruppe klar.

Empfehlung der Redaktion Rammstein in Prag: Erste Bühne ihrer Europatournee nimmt Gestalt an

Bei den in Umlauf geratenen Angaben handele es sich um Falschinformationen, die weder von den Veranstaltern noch von Rammstein verschickt wurden. „Wir bitten alle, diese falschen Termine nicht weiter zu verbreiten“, schreibt MCT in einer Mitteilung.

Im Netz waren angebliche Auftritte in insgesamt 17 europäischen Großstädten zu finden, beginnend am 31. Mai 2023 in Lissabon, mit einem Abschlusskonzert am 17. August 2023 in Athen.

Die echte Europa-Tournee von Rammstein in diesem Jahr startet indes nächste Woche in Prag.

Rammstein live in Deutschland 2022 (ausverkauft!)

20.05.2022 Leipzig – Red Bull Arena Leipzig

21.05.2022 Leipzig – Red Bull Arena Leipzig

04.06.2022 Berlin – Olympiastadion

05.06.2022 Berlin – Olympiastadion

10.06.2022 Stuttgart – Cannstatter Wasen

11.06.2022 Stuttgart – Cannstatter Wasen

14.06.2022 Hamburg – Volksparkstadion

15.06.2022 Hamburg – Volksparkstadion

18.06.2022 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

19.06.2022 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++