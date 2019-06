„Rock im Park“: Drangsal beschwert sich über Festival-Besucher in „Triebtäter“ -Westen

Popkolumne, Folge 20

Sarah Connor vs. Formatradio, Nico Semsrott vs. Die Partei, The Kelly Family vs. Zynismus: Die Popwoche im Überblick

Verstärkung für unsere Popkolumne: An dieser Stelle kommentiert fortan unsere Autorin Julia Lorenz im Wechselspiel mit Linus Volkmann, was in der jeweils vergangenen Popwoche so passiert ist. Heute, in ihrer zweiten Ausgabe, geht es um verlogene deutsche Radiosender, Sarah Connor und die Toleranz des Mainstreams, um Nico Semsrott, um Großnoel Gallagher und um die unironische Liebe, die The Kelly Family der Welt geben will.