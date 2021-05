Saweetie rappt über ihren Erfolg und den Neid anderer – „Fast (Motion)“ (Musikvideo)

Saweetie hat ihre neue Videosingle „Fast (Motion)“ veröffentlicht – darin spricht sie über ihren Erfolg im Rap-Game, die Missgunst anderer und ihren Umgang damit. Sie thematisiert zudem, dass Neid nicht erfolgreicher mache, denn während die Rapperin aufs Gas drücke, blieben andere zurück.

Saweeties neue Single „Fast (Motion)“ ist durch die Miami-Tanzkultur inspiriert. Auch im Musikvideo zeigt sich die US-Rapperin von ihrer athletischen Seite – von der Sprinterin, zur Fußballerin hin zur Football-Spielerin. Dabei rennt sie an ihren männlichen Gegnern und Mitspielern vorbei und schießt ein sensationelles Tor. Smooth gibt uns Saweetie dabei zu verstehen, dass sie für den Sieg geboren sei.

„I can’t help I was born like this

Ain’t my fault that you want my drip

Lille bitter bitch could have been my friend

Now you gotta listen while I pop my shit“