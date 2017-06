Scheiß’ auf den Schlamm: Fotos von Hurricane-Besuchern, die dem Wetter trotzen

Getreu nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung“ (oder Kostüme) haben am Wochenende nicht nur Bands und Veranstalter, sondern auch die Besucher des Hurricane Festival 2017 das Beste aus der dürftigen Wetterlage gemacht. Was sollte nach dem Unwetter am Donnerstag auch schon noch kommen? Eben. Hier ein paar Beweisfotos, Minions und Gru inklusive.

Was sonst noch auf dem Hurricane 2017 geschah?

Das Hurricane Festival 2018 findet vom 22.-24. Juni 2018 statt. Der Ticket-Vorverkauf beginnt am 26. Juni 2017 um 18 Uhr.