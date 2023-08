Außerdem im Clip dabei: die Schauspieler Young Menzino („Beef“) und Woody McClain („The Bobby Brown Story“).

Innerhalb von nur zwei Alben hat sich SZA zu eine der gefragtesten Künstler:innen im R’n’B entwickelt. Und das zurecht, denn ihr 2022er Album SOS machte sie bald so erfolgreich wie Taylor Swift und Adele. Als nächste Single aus dem Erfolgsalbum erscheint nun die Ballade „Snooze“, für dessen Musikvideo sich SZA auch prominente Gäste eingeladen hat. Unter anderem mit dabei: Justin Bieber.

In dem neuen Song singt SZA darüber, wie kompliziert und vielschichtig das Thema Liebe ist und jedes Ende einer Beziehung auch den Beginn von etwas Neuem bedeuten kann. Der Clip fängt dies auch visuell ein. In fast fünf Minuten erzählt er die Höhe- und Tiefpunkte einer romantischen Beziehung, wobei deren Ausgang in verschiedenen Szenarien durchgespielt wird. Das Video, bei SZA selbst und Bradley J. Calder Regie führten, trifft mit seiner Darstellung des Multiversums auch voll den Zeitgeist.

Neben SZA sind auch verschiedene prominente Gäste in „Snooze“ zu sehen. Mit dabei sind der kanadische Popstar Justin Bieber, der koreanisch-amerikanische Schauspieler Young Menzino („Beef“) und Woody McClain („The Bobby Brown Story“).

Ab Ende September wird SZA außerdem noch auf Tour durch die USA gehen. Deutschland beehrte die Künstlerin bereits im Juni 2023, mit je einem Konzert in Köln und Berlin.

Seht hier das Musikvideo zu SZAs „Snooze“: