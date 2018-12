Mit Rammstein, Grönemeyer, U2, Stones und Elton John: An Silvester zeigt 3sat 24 Stunden Live-Musik – auch im Stream

Ihr habt an den Weihnachtstagen den Festtags-TV-Modus schon komplett durchgespielt? „Kevin – Allein zu Haus“, „Stirb langsam“, „Tatsächlich… Liebe“, „Weihnachten bei den Hoppenstedts“, „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Eine schöne Bescherung“ und so weiter – alles gesehen? Keinen Bock auf „Dinner for One¡ oder Volksfest am Brandenburger Tor? Dann kann es Silvester ja, wenn schon nicht mit einer zünftigen Party, mit Musik weitergehen: 3sat strahlt vom frühen Morgen des 31. Dezember an für 24 Stunden Mitschnitte verschiedener Livekonzerte aus – darunter Shows von Rammstein, Coldplay und Guns N’Roses.

Los geht es um 6.00 Uhr mit Lions Head live bei „zdf@bauhaus“, es folgen Mitschnitte und Filme von:

Norah Jones

Foreigner

Marillion

Yes

Steven Wilson

Evanescence

U2

Sam Smith

Jennifer Rostock

Samy Deluxe

Herbert Grönemeyer

Sheryl Crow

The Rolling Stones (1999)

Bryan Adams (2011)

Elton John

Coldplay

Rammstein (2012)

Pet Shop Boys

Take That

Simply Red

Culture Club (2016)

Yello

Guns N’Roses (2012)

Den genauen Sendeplan mit Uhrzeiten und weiteren Informationen findet Ihr auf der Homepage des Fernsehsenders. Alle Konzerte sind auch in der 3sat-Mediathek abrufbar.

Kooperation

Alle Konzerte wurden, sofern nicht anders angeben, 2017 oder 2018 mitgefilmt. Es handelt sich fast ausschließlich um Erstausstrahlungen, mit einer Ausnahme: Der 2012 gedrehte und 2017 erschienene Konzertfilm „Rammstein: Paris“ Jonas Akerlund wurde schon mal gezeigt. Wir haben mit dem schwedischen Regisseur 2017 über seine Arbeit mit der deutschen Band gesprochen.

Rammsteins neues Album soll im Frühjahr 2019 erscheinen, von Mai bis August gehen Till Lindemann und Co. auf große Europa-Stadiontournee.