Soccer Mommy kommt 2020 auf Deutschlandtour

Bereits im Mai 2019 beehrte uns Sophie Allison mit ihrem Indie-Rock-Projekt Soccer Mommy erstmals live in Deutschland. 2020 wird sie sich erneut die Ehre geben und im Zuge ihrer Tour in drei deutschen Städten einen kurzen Zwischenstopp einlegen – präsentiert vom Musikexpress.

Soccer Mommy live 2020 – hier sind die Deutschlandtermine:

08.06. Hamburg, Molotow

09.06. Berlin, Frannz Club

11.06. Köln, Bumann & Sohn

Tickets gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Im März 2018 veröffentlichte die US-Amerikanerin ihr drittes und damit aktuelles Album CLEAN, dessen Musik ME-Autorin Annett Scheffel in ihrer 4-Sterne-Rezension als „charmanten Lo-Fi-Indie-Pop über die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens“ bezeichnete.

CLEAN im Stream hören:

Allison selbst sagt über ihre Musik: „Die Lieder können süß und etwas böse sein, sie können glücklich melancholisch sein. Sie gehören auf Playlists & Mixes, um mit Freunden geteilt zu werden oder auf langen Autofahrten gehört zu werden.“

Zuletzt veröffentlichte Soccer Mommy Anfang Dezember mit „Feed“ einen Song, der 2020 in Floria Sigismondis neuem Horrorfilm „The Turning“ zu hören sein wird. Darin tritt das von Mackenzie Davis gespielte Kindermädchen seinen neuen Job in einer abgeschiedenen Landhausvilla an, wo es sich um ein exzentrisch erscheinendes Geschwisterpaar kümmern soll.

Ob Soccer Mommy bis zu ihrer Tour im Juni mit einem neuen Album dienen können wird, bleibt abzuwarten. Die seit September erschienenen neuen Songs „lucy“ und „yellow is the color of her eyes“ könnten jedoch bereits als Vorboten auf ein potenzielles Nachfolgewerk der Musikerin gedeutet werden.