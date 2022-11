Spotify „Wrapped“ 2022: So erstellt Ihr Euren persönlichen Jahresrückblick

Der Jahresrückblick von Spotify ist zurück und auch in diesem Jahr werden die beliebtesten Künstler*innen, Alben, Songs und Podcasts bekannt gegeben. Ein Highlight dabei sind erneut die individuellen Rückblicke für die User der Plattform. Vergangenes Jahr wurde Spotify „Wrapped“ am 01. Dezember veröffentlicht, doch dieses Jahr bereits einen Tag früher, am 30. November.

Neben den Daten über die eigene Hörzeit von Künstler*innen, welchen Podcast man am längsten gehört hat und in welchen Genres man so unterwegs war, werden auch Newcomer*innen vorgestellt. Dafür gibt es das Spotify RADAR und die dazu entsprechende Playlist für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wer die jeweiligen Top 5 in den unterschiedlichen Kategorien sind, seht ihr weiter unten.

Zu Eurem persönlichen „Wrapped“-Rückblick, der für jede*n der 456 Millionen Spotify-Hörer*innen erstellt wird, kommt Ihr hier.

Top-Künstler*innen der RADAR GSA-Playlist auf Spotify:

Platz 1 – Schmyt

Platz 2 – Provinz

Platz 3 – 01099

Platz 4 – Zoe Wees

Platz 5 – JOPLYN

Die Top-Tracks der RADAR GSA-Playlist sind:

Platz 1 -„Liebe verloren” von Schmyt

Platz 2 -„Immer wenn du weinst!” von Kynda Gray

Platz 3 -„That’s How It Goes (feat. 6LACK)” von Zoe Wees, 6LACK

Platz 4 -„Unendlichkeit” von ENNIO

Platz 5 -„Walls Around Me” von Darksidevinyl, Kellerkind

Erfolgreichste Künstler*innen, die 2022 erstmals ihre Musik auf Spotify veröffentlicht haben:

Platz 1 – treamiboii

Platz 2 – AYLIVA

Platz 3 – Pajel

Platz 4 – 1986zig

Platz 5 – HoodBlaq

Erfolgreichste Künstler*innen, die 2022 erstmals in den deutschen Spotify-Charts platziert sind:

Platz 1 – Nina Chuba

Platz 2 – DJ Robin, Schürze

Platz 3 – CIVO

Platz 4 – Luude

Platz 5 – Aitch

Hier ist die RADAR GSA-Playlist zum Streamen abrufbar: