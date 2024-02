„Squid Game“ Staffel 2 kommt 2024: Erster Clip und Fotos veröffentlicht

Wie weit geht die Rache-Lust? Erstes Bewegt- und Fotomaterial lässt Spekulationen aufkommen.

Der Hype um die erste Staffel der koreanische Serie „Squid Game“ war groß. Nun hat Netflix bestätigt, dass die Fortsetzung 2024 erscheinen wird. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht. Dennoch liefert der Streaming-Gigant bereits einen Einblick in die kommenden Episoden des Regisseurs Hwang Dong-hyuk.

Kurzer Recap: Worum ging es nochmal in der ersten Staffel?

Hier eine sehr kurze Zusammenfassung, schließlich ist der „Squid Game“-Serienmarathon bei allen wahrscheinlich knapp drei Jahre her (Achtung, kleine Spoiler).

Erzählt wird die Geschichte von Gi-hun – einem glücksspielsüchtigen und stark verschuldeten Mann, der eine mysteriöse Einladung zu einem Game annimmt, bei dem es um viel Geld geht. Zusammen mit 455 anderen Menschen wird er dann an einen geheimen Ort gebracht. Dort angekommen, gehen sie unter der Aufsicht von maskiertem Personal nicht einfach so ans Würfeln oder Ähnlichem – sie starten tödliche Games. Diese sind an koreanische Kinderspiele angelehnt und die Verlierer:innen werden sofort umgebracht. Es geht natürlich heiß her, aber Gi-hun schafft es tatsächlich, selbst die Finalrunde für sich zu entscheiden und das Preisgeld von 45,6 Milliarden Won einzuheimsen. Was danach geschieht, wollen wir hier mal lieber offen lassen, um nicht die Binging-Freude zu nehmen.

Was uns erwartet: Erster Clip und Fotos

Obwohl ein offizieller Trailer noch aussteht, hat Netflix bereits einen ersten Clip mit Serienausschnitten veröffentlicht. Dieser liefert einen Einblick in die Formate des Jahres 2024. Ab Minute 2:49 sind erste bewegte Bilder der zweiten Staffel von „Squid Game“ zu sehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch erste Fotos der Produktion sind veröffentlicht worden, die nun wildeste Spekulationen ermöglichen. Seht hier selbst:

Rache als zentraler Fokus

Die neuen Episoden wird nahtlos an das zuvor Gesehene anknüpfen, wie Hauptdarsteller Lee Jung-Jae in einem Interview mit „Ilgan Sports“ bereits 2023 bestätigte. In der Pressemitteilung heißt es außerdem, Gi-hun muss eine folgenschwere Entscheidung treffen und begibt „sich nach einem mysteriösen Anruf auf eine Verfolgungsjagd“. Weitere Details stehen aktuell noch aus.