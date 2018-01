„Stranger Things“-Fans wundern sich über „Elevens“ Solo-Show bei den Golden Globes

Die Golden Globes, die Sonntag zu Montag in Los Angeles verliehen wurden, standen ganz im Zeichen der „Time’s Up“-Bewegung, die sich für Gleichberechtigung und gegen Sexismus und Belästigung einsetzt. Fast alle Gäste der Gala trugen als Zeichen des Protests gegen die Weinsteins und Spaceys dieser Welt Schwarz, viele Reden und zynische Witze wurden dem Thema gewidmet.

Für Gossip war bei dieser Verleihung wenig Platz. Ausgerechnet die erst 13 Jahre alte Millie Bobby Brown, bekannt als „Eleven“ in der Serie „Stranger Things“, sorgte für Gesprächsstoff. Die junge Schauspielerin, die als Ausnahmetalent der Serie gilt, hielt auf dem roten Teppich großen Abstand zu ihren Kollegen Sadie Sink, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard und Caleb McLaughlin.

Aufmerksamen Fans fiel auf, dass Brown sich einzeln von Fotografen ablichten ließ, während das restliche Ensemble Geschlossenheit symbolisierte.

millie is now famous enough she arrives on the carpet ~after~ the rest of the stranger things kids pic.twitter.com/JCwWLTNaaK

I don't like that Millie Bobby Brown doesn't do the carpet with the rest of the Stranger Things cast. It is an ensemble piece and going alone creates a perceived separation, She should be able to hang out with the other kids and have laughs with them. #wyldedish

— Kimmy (@wyldek) January 8, 2018